Havlík zatím zůstává, Slovácko pustí nejlepšího střelce ligy v létě i zadarmo

Havlík je ve Slovácku od svých sedmnácti let, tehdy ho upřednostnil před italským Bari, kde na poslední chvíli cukl před podpisem smlouvy.

„Záleží na něm, jestli bude chtít změnit prostředí,“ pronesl sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

V klubu na něj netlačí, čekají, jak se autor deseti podzimních branek rozhodne. Mezitím mu připravili nový kontrakt, který by prodloužil ten aktuální, končící v červenci. „Pokud by si řekl o pětiletou smlouvu, klidně bych mu ji dal,“ ujistil Šumulikoski.

Tak výsadní postavení ve Slovácku málomluvný záložník má. Pokud by ho chtěl zájemce už v zimě, musel by zaplatit výstupní částku.

„Žádná konkrétní nabídka ale na stole neleží,“ prozradil Šumulikoski.

Slovácký trenér Martin Svědík čelí novinářům.

Tedy ani z Plzně, se kterou byl Havlík nejčastěji spojovaný. Pokud ve Slovácku neprodlouží, odejde v létě bez odstupného a nikdo mu to nebude v Uherském Hradišti po dlouhých letech věrné služby zazlívat. „Budu rád, když zůstane do konce jara, i kdyby pak šel zadarmo,“ podotkl manažer Šumulikoski.

Čtvrtý tým soutěže už totiž přišel o Matěje Valentu, jehož si stáhla z hostování pražská Slavia. A případná ztráta druhého ze tří pilířů středové řady by nabourala pohárové ambice Slovácka.

„Když se podařilo sezonu tak dobře rozjet, chceme zaútočit na evropské poháry. Kdybychom řekli něco jiného, byli bychom alibisti,“ pravil Svědík, který minimálně jarní část odkoučuje v Hradišti.

Valentův konec ve Slovácku ho mrzí. Spolu s Trávníkem a Havlíkem vytvořili uprostřed hřiště perfektně fungující trojúhelník.

„I díky jeho výkonům s Michalem Trávníkem rostly výkony Marka Havlíka. Pro nás je to oslabení. Ale tohle fotbal přináší, musíme se na to připravit a vymyslet jinou variantu. Máme celou přípravu, abychom si to vyzkoušeli. Variant je několik. Budeme hledat tu nejvhodnější,“ uvedl Svědík.

Testovat bude klasické rozestavení 4-4-2, k dvojici hroťáků Cicilia-Vecheta přibyl rakouský habán Marko Kvasina z tureckého Göztepe. Svědík si od sedmadvacetiletého odchovance Austrie Vídeň slibuje, že zkvalitní finální fázi.

„Umí se do ní dostat náběhově, rychlostně, díky výškovým parametrům je výborným hlavičkářem,“ shrnul Svědík jeho přednosti.

Do mužstva shání pravého beka, který má vytvořit chybějící konkurenci pro Petra Reinberka.

„Na levé straně je Doski, Kalabiška, Holzer, na pravé straně varianta není. Chybí mladší hráč, nastupující generace, chceme, aby se adaptoval,“ nastínil Svědík.

Marko Kvasina na zimním tréninku Slovácka

Tým vezme v zimě na dvě soustředění do Turecka, první bude spíše kondiční, druhé herní. V Beleku odehraje pět utkání se soupeři z Rakouska, Ukrajiny, Rumunska a Černé Hory.

„Hlavně si přeji, aby nás na soustředění bylo dost a mohli točit dvě jedenáctky,“ doplnil Svědík. Postrádat bude obránce Doskiho, který bude reprezentovat Irák na Asijském poháru.