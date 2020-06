Musíme do toho dát všechny síly, co v nás ještě jsou, burcuje Navrátil

„Je to nová soutěž, jako hokejové play off. Musíme do toho dát všechny síly, co v nás ještě jsou. Je potřeba agresivní hra se všemi atributy, které nás zdobí a soupeřům nevoní,“ burcuje sebe i své spoluhráče slovácký záložník Jan Navrátil. „I když jsme byli trochu zklamaní, že jsme se nedostali do šestky, musíme to hodit za hlavu a jít do toho s odhodláním udělat z toho skvělou sezonu.“

Slovácko se celou sezonu pohybovalo právě na hraně šestky, po koronavirové pauze však vyhrálo jediné ze šesti utkání a celkem získalo jen pět bodů. Bohemians, kteří většinu ročníku strávili na 10. až 12. příčce, byli naopak druhým nejlepším týmem jara, z deseti zápasů vyhráli sedm a nakonec se díky lepší vzájemné bilanci dostali před Slovácko na osmou příčku. Pražané díky tomu budou doma hostit odvetu.

„Nemyslím si, že by pro nás bylo výhodou začínat doma. Ve druhém zápase se pak dá na vývoj reagovat,“ uvažuje slovácký stoper Stanislav Hofmann. „Kdo chce postoupit, musí z dvojzápasu tak jako tak vyjít lépe, proto je potřeba zvládnout obě utkání.“

„Máme Bohemians co vracet. Předchozí výhrou u nás potvrdili, že na jaře mají skvělou formu. Zatímco na konci základní části jsme možná byli v pozici favorita, teď tomu tak není,“ domnívá se asistent slováckého trenéra Jan Palinek.

Jeho tým v předchozím vzájemném duelu doplatil na nezvládnutý úvod. Slovácko v první čtvrthodině dvakrát inkasovalo a přišlo o záložníka Milana Petrželu. Jeden z tahounů mužstva byl vyloučen za úder do obličeje protihráče a disciplinární trest mu vyprší až po semifinálové sérii.

„V tom zápase jsme se přesvědčili, že Bohemka má silné protiútoky a je dobrá dopředu, ale taky jsme si ověřili, že se s ní dá hrát. I v deseti jsme předváděli celkem dobrý fotbal a myslím si, že jsme si zasloužili bodovat,“ poznamenal Hofmann. „Teď to asi bude jiné. Ve dvojutkání bude rozhodovat každý gól. Myslím si, že Bohemka bude hrát víc zezadu. Půjde o první gól. Důležité bude, abychom jej dali my.“

Erich Brabec, asistent trenéra Bohemians, také očekává, že tempo hry bude diktovat spíš Slovácko.

„Myslím, že to bude hodně vyrovnaný zápas. Domácí budou chtít rozhodně uhrát lepší výsledek než ten, kterým skončil zápas v minulém týdnu. Hraje se na dva zápasy a přesně tak k tomu my musíme přistoupit. První utkání musíme odehrát tak, abychom měli co nejlepší výchozí pozici do odvety,“ uvedl Brabec.

Slovácku nadále schází zraněný brankář Matouš Trmal. Naopak stoper Hofmann, který vynechal závěrečné čtyři duely základní části, už je fit.

„Měl jsem čtrnáctidenní výpadek kvůli svalovému problému. Dávám se dohromady, začal jsem s přípravou, ale tréninkové manko ještě cítím. Jestli budu na víkend připravený, se asi rozhodneme v sobotu,“ krčí rameny Hofmann.

Díky uvolnění vládních restrikcí může v Hradišti do ochozů 1 801 diváků, zápas tak můžou navštívit všichni slováčtí fanoušci se zakoupenou permanentkou.