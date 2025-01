Slovácko se dál mění, už bez rušivých elementů. Smetana chce do šestky

„Počítáme, že bude vyprodáno,“ tvrdí ředitel uherskohradišťského klubu Petr Pojezný.

„Je super, že začínáme doma se Spartou. Bude plný dům, je to pro nás výhoda,“ těší se na atraktivní mač kapitán mužstva Vlastimil Daníček. Přestože prakticky celý podzim promarodil s achilovkou, páska mu zůstala.

„Nebylo co řešit. Jeho pozice v kabině je jasně daná. Jsem rád, že je zpátky. Je přínosem nejen na hřišti, ale také v kabině. Je cítit, jestli tam je, nebo není. Jen potřebujeme být s jeho zařazením trpěliví, abychom nic neuspěchali,“ řekl Smetana na adresu slováckého univerzála a patriota.

Co bude s dalšími starousedlíky, jichž postupně ubývá?

Milan Petržela přestoupil do druholigového Žižkova. Pravý obránce Petr Reinberk léčí koleno a dříve než za tři týdny se nevrátí do tréninku, stoper Stanislav Hofmann je na hraně sestavy a jeho odchod do Dukly nedopadl. Oběma veteránům přitom končí v létě v Hradišti smlouva.

Změny v kádru Příchody: Štěpán Beran (Slavia Praha, v jednání přestup), Robert Miškovič (FC Politehnica Iasi, přestup), Jiří Klíma (Baník Ostrava, půlroční hostování s opcí), Andrej Stojčevskij (Žilina, půlroční hostování s opcí), Jiří Borek (Vyškov, návrat z hostování) Odchody: Milan Petržela (Viktoria Žižkov, přestup), Mechas Doski (Viktoria Plzeň, přestup), Michal Kohút (Baník Ostrava, přestup), Filip Souček (Sparta Praha, konec hostování), Tomáš Břečka, Carlos de Azevedo, Rigino Cicilia (všichni v jednání)

„Patří mezi hráče, kteří jsou tady dlouho, jejich budoucnost začneme řešit v dubnu,“ naznačil sportovní šéf Veliče Šumulikoski.

Jasno je v případě Vlasije Sinjavského. Estonský reprezentant odmítl prodloužit kontrakt a od léta se stane volným hráčem. Důvod rozkolu je vzájemný a nezvyklý. Zatímco Sinjavskij chce hrát krajního obránce, ve Slovácku ho vidí jako klasického křídelníka. Přitom právě post levého beka potřebuje klub po přestupu Merchase Doskiho do Plzně akutně přeobsadit.

„Na tuhle pozici sháníme hráče,“ přiznal Smetana. Ve Slovácku se ale nechtějí při jeho výběru unáhlit. „Počkáme si na správnou volbu.“

Zimní přestupové období potrvá v české lize až do soboty 22. února. Ve vítězné generálce nastoupil na levém kraji obrany Štěpán Beran. Dvacetiletý odchovanec Slovácka se vrátil v zimě do Hradiště ze Slavie, forma jeho působení je v jednání.

„Je to univerzál, cítí se jako krajní hráč, rád hraje od lajny, i když ve Slavii hrál výše. Každopádně má předpoklady, aby se posunul níže. Je to pro něj nová pozice, učí se, dělá chyby, ale taktické, které se dají odstranit,“ podotkl Smetana.

Ondřej Smetana (vlevo) a Michal Vávra jako trenérské duo v Jihlavě

Bratr jabloneckého záložníka Michala sbíral zatím starty ve druhé lize, v neděli ho pravděpodobně čeká ostrá premiéra v nejvyšší soutěži.

„Ale nemůžeme nechat celé jaro na jeho bedrech, po podzimu měl výpadek, potřebuje se adaptovat,“ nastínil Smetana.

Beran je jednou z pěti nových tváří ve Slovácku. Blízko do zahajovací jedenáctky má také Jiří Klíma, který prožil pod Smetanou v Ostravě nejlepší sezonu své kariéry. Baníkovskou historii má rovněž chorvatský záložník Robert Miškovič (25).

Velké plány mají v Hradišti se severomakedonským stoperem Andrejem Stojčevskim (21).

„Byl dlouho v Žilině, takže s adaptací nebude mít problémy. Je to perspektivní hráč, na kterém můžeme vydělat. Věřím, že se chytne co nejdříve,“ uvedl o svém krajanovi Šumulikoski. „Jednou bude lepší než já,“ dodal s úsměvem někdejší severomakedonský reprezentant.

Staronovým členem týmu je brankář Jiří Borek (21), jehož si klub stáhl z hostování v druholigovém Vyškově. I proto, že Milan Heča podstoupil na konci podzimu drobný operační zákrok v oblasti žeber.

„V přípravě se jevil dobře. Působil klidně a sebevědomě. Máme velmi silnou trojici brankářů,“ těší Smetanu. Gólmanské trio doplňuje mazák Tomáš Fryšták, generálku odchytal Borek. „O šanci se pere, má blízko do sestavy.“

Brankář Tomáš Fryšták ze Slovácka inkasuje gól z penalty.

Zápas se Spartou by měl stihnout rovněž Marek Havlík, který po návratu z herního soustředění v Chorvatsku sundal sádrovou bandáž z ruky.

V závěru podzimu získal Smetana se Slováckem v šesti zápasech šest bodů, na jaře už očekává od mužstva více než aktuální deváté místo. u

„Je osm deset týmů, které chtějí skončit v šestce. Logicky i my musíme mít takové ambice,“ prohlásil Smetana, jehož tým je v procesu tvorby. „Jsme ve fázi, kdy mladí potřebují čas na aklimatizaci. Věřím, že doba bude co nejkratší.“

Sám už mužstvo víceméně poznal. „Ukázal se charakter hráčů, jejich přístup. Jsem rád, jakým směrem jdeme. Nastavení, mentalita jsou mnohem lepší. Zmizely rušivé elementy. V kádru jsou hráči, kteří se chtějí zlepšovat,“ vnímá Smetana, jenž si zvyká na nového asistenta.

Jana Baránka, který svůj konec předem avizoval, aby byl případně k dispozici Martinu Svědíkovi, nahradil Tomáš Polách. K ruce dostali dalšího kondičního trenéra.