Slovácku došly náboje, marně hledá gólového útočníka

„Opět se projevila naše velká bolest, a to je proměňování brankových příležitostí,“ poznamenal Svědík. Gólový úbytek je markantní. Zatímco v minulých dvou ligových ročnících, které zakončilo na čtvrtém místě, atakovalo Slovácko hranici 60 branek (59, 58), teď je po 26 kolech přesně na polovině. Méně gólů zaznamenaly jen České Budějovice a Pardubice.

„Má to objektivní příčiny. Když se podíváme na střelce v předchozích sezonách a aktuální, je jasné, proč nejsme výše,“ prohodil Svědík.

V ročníku 2020/21 se mohlo Slovácko spolehnout na produktivní trio Kliment (10), Jurečka (7), Sadílek (6), v loňské ho táhla dvojice Jurečka (17), Cicilia (6).

„To byla daleko větší gólová síla, než máme teď. Ale řekli jsme si, že po jejich odchodu nikoho shánět nebudeme a dáme větší prostor Vechetovi, Šašinkovi a Mihálikovi. Zkusíme to a pak si to vyhodnotíme,“ uvedl Svědík.

Realita? Ondřeji Mihálikovi, jehož klub koupil z Plzně, stačí k pozici „kanonýra“ týmu čtyři góly. Šašinka je na nule, Vecheta se prosadil pouze jednou.

„Kalabiška, Reinberk, Havlík můžou dávat góly, ale dva tři za sezonu. Nemáme střelce, o kterého bychom se mohli opřít,“ trápí nejen Svědíka. „Je to výzva pro léto. Musíme to řešit. Brno má Řezníčka, který dal sedmnáct branek a dělá body. Potřebujeme desetigólového střelce, což by nás v tabulce posunulo třeba o devět bodů výše.“

Najít ho ale bude složité. „Sehnat někoho je pro nás neřešitelné. Buď stojí velké peníze, nebo si ho koupí silnější klub,“ líčí Svědík. Druhou možností – ale stejně nejistou – je zahraniční cesta. „To vyžaduje spoustu času na sledování, skauting. Nevíte, jestli se hráč adaptuje za půl roku, za rok.“

Do konce sezony si musí Slovácko vystačit s tím, co má. „Nebudeme si stěžovat, ale je to realita,“ řekl Svědík. I tak může slovácká sezona skončit happy endem a třetí účastí v evropských pohárech v řadě. Už teď je víceméně jasné, že čtvrté místo bude znamenat 2. předkolo Konferenční ligy. A přestože Slovácko přímou konfrontaci s Bohemians před týdnem prohrálo, ztrácí na něj přijatelné tři body.

„Komplikace to je. Ale musíme se dívat dopředu, teď už to nevrátíme. Chtěli jsme ze tří utkání v týdnu vytěžit více. Hodně nás to mrzí. Ještě je však před námi hodně zápasů. Věřím, že to dotáhneme do zdárného konce,“ pronesl Vlastimil Daníček, který musel po hodině hry nuceně střídat, stejně jako v závěru kapitán Kadlec.

Tři utkání s pouhými dvěma dny odpočinku mezi nimi si vybrala daň.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík během ligového utkání na Spartě.

„S Baníkem jsme neprohráli kvůli nabitému programu, ale odehrát tři duely bez dne navíc je pro starší hráče náročné a zranění jsou úskalí. Doufám, že to nebude nic vážného,“ věří Svědík.

Na rychlý spád zápasů se nevymlouval ani Daníček. „Rozhodl první poločas, ve kterém jsme nevyužili spoustu možností. Inkasovali jsme po standardce, což nás teď trápí. Ve druhé půlce jsme se už nedostávali do tlaku ani šancí. Nebylo to ono,“ shrnul Daníček.