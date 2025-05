POHLED: Slovácko se zachránilo, ale slavit moc nemůže. Složitá doba nekončí

„Hodně se ulevilo nejen mně, ale celému regionu a všem fanouškům, jimž patří obrovské poděkování. Snad si to stejně jako my užijí,“ povídal bezprostředně po sobotním utkání Tomáš Palinek, dočasný a hlavně čtvrtý kouč mužstva po pětileté úspěšné éře Martina Svědíka, který skončil teprve loni.

Nic nedemonstruje lépe slovácké tápání než divoké trenérské rošády během necelého roku. Hledání Svědíkova nástupce vedení klubu podcenilo. Angažmá Romana Westa, který dostal v Hradišti první ligovou šanci, překvapilo stejně jako jeho náhlé odvolání na konci října z osmého místa. Údajně proto, že mezi ním a týmem nefungovala chemie.

Po jednozápasovém vítězném záskoku asistenta Jana Baránka angažovalo Slovácko Ondřeje Smetanu, na kterého si myslelo už předtím. Byl to však draze zaplacený omyl. Jen pět měsíců poté, co jej klub vykoupil ze slovenského Ružomberku, ho vyhodilo. V historii Slovácka měli horší bilanci než Smetana jenom Jiří Plíšek s Pavlem Malurou v sestupové sezoně 2006/07.

Záchranu vložil klub do rukou rodinného tandemu Palinků. Tomáš se stal ve věku 29 let, 6 měsíců a 11 dnů absolutně nejmladším trenérem v dějinách české nejvyšší soutěže; o 27 let starší otec Jan mu spolu se sportovním manažerem Veličem Šumulikoskim asistovali.

Netradiční triumvirát záchranářskou misi nakonec zvládl, nedá se ale předpokládat, že by v Hradišti vložili svoji nejbližší budoucnost do rukou ligového zelenáče, který si teprve dodělává trenérskou profilicenci.

Slovácko čeká složitá doba, kterou by ho měl provést zkušený rutinér, třeba klidně typu Petra Rady, který končí v Dukle, kde na jaře odvedl výbornou práci. Za dlouho odkládanou generační výměnou zaplatilo dramatickým sešupem, který ještě nemusí být u konce.

Z týmu, který vyhrál v roce 2022 český pohár a postoupil do základní skupiny Evropské konferenční ligy, zůstali poslední mohykáni Daníček, Reinberk, Havlík, z kabiny se rychle vytrácí pospolitý slovácký duch, který vytvářeli hráči spjatí s klubem.

V základní sestavě sobotního zápasu nastoupili pouze tři členové loňského kádru – Blahút, Trávník a Havlík. Šéfové si musejí přiznat, že nepovedených příchodů bylo za poslední rok výrazně více než těch podařených.

Řada z nich přitom nedávala žádný smysl hned na začátku (Miškovič, De Azevedo), další (Kozák, Krmenčík) nepřinesli kýžený efekt a klub by se jich měl zbavit, jako to rozporuplně udělal u hráčů, kteří zanechali na Slovácku daleko hlubší stopu (Petržela, Hofmann) a měli k němu vztah.

Vyladění týmu a výběr opravdových posil bude přitom klíčové. Vlastní zdroje vyschly. Klub má v mládeži dlouhodobé problémy, do áčka se mu nedaří začleňovat ani talentované odchovance, což jde i za Svědíkem, který s nimi neměl trpělivost. Kanonýr Vecheta rozkvetl až v Karviné, Juroška dál uvadá.

Že Slovácko potřebuje nový impulz a restart, přiznávají i oba majitelé klubu, Zdeněk Zemek s Vlastimilem Skopalem, který získal 50 procent akcií před třemi roky. Jak konkrétně si to představují, ale zatím neřekli. Sami tvrdí, že rozpočtově patří v lize do horní poloviny tabulky. Pokud to tak je, o to hůře vyznívá letošní umístění.