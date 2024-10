Havlík: I kdybychom dnes hráli do půlnoci, stejně bychom branku nedali

„I kdybychom dnes hráli do půlnoci, stejně bychom branku nedali,“ ulevil si Havlík, smolař nedělního duelu s Teplicemi.

Když mu hlavní arbitr Vít Zaoral v sedmiminutovém nastavení druhého poločasu po intervenci Dalibora Černého u videa vzal gól poslední naděje, jen tím vyvrcholil slovácký zmar.

Havlík se přimotal i k druhé trefě sklářů v 82. minutě, když mu za jeho zády dorazil Juklovu střelu Horský.

„Otáčel jsem se a pozdě zareagoval,“ přiznal Havlík.

Hlavně si však vyčítal pokutový kop. Zatímco před dvěma týdny v Českých Budějovicích proměnil penaltu umístěnou ránou k tyči, tentokrát poslal míč vysoko nad bránu.

„Chtěl jsem střílet doprostřed nahoru, aby gólman nemohl zasáhnout, míč mi ale sjel,“ líčil Havlík nepovedenou exekuci.

„Penalta nás srazila úplně,“ viděl stoper Tomáš Břečka, který nastoupil na podzim poprvé do ligového zápasu ve dvojici s Vaškem.

Slovácký trenér Roman West neměl moc na výběr. Kapitán Daníček je dlouhodobě zraněný, jeho zástupce Hofmann si odpykává karetní trest a sparťanský host Kukučka se vrátil z reprezentačního srazu nemocný.

„Dlouho nehrál, ale nebylo to špatné. Tomáš je levák, hrál po noze, pomohl v rozehrávce,“ komentoval West jeho nasazení.

Gigli Ndefe ze Slovácka v akci během utkání proti Teplicím.

První start od dubna ale Břečkovi zhořkl, těsně před poločasem se nachomýtl k prvnímu teplickému gólu.

Slovácko ztratilo na útočné polovině míč, Gning ho dostal do sprintu a přes ustupujícího Břečku a křižujícího Azeveda si ho prostrčil do vápna, odkud ho uklidil po zemi k tyči do protipohybu Heči.

„V první fázi jsem si vyčítal, že jsem proti němu nevyrazil. Jak se rozběhl, bylo těžké ho chytnout. Byli jsme ale na něj dva, já zleva a Azevedo zprava, udělal to výborně,“ ocenil Břečka šikovnost senegalského kanonýra, který se na podzim prosadil už popáté.

Pokud by bylo Slovácko v koncovce stejně precizní, Gningův gól nemuselo vůbec řešit. V rozmezí 11. a 24. minuty domácí třikrát pálili do brankové konstrukce – Kohút do břevna, Břečka s Kimem do levé tyče.

„Krmenčík mi míč pěkně stáhl na hlavu, viděl jsem, že jedna strana je celá odkrytá, trefil jsem to pěkně čelem, ale míč chytil opačnou faleš a od tyče se odrazil ven,“ nechápal Břečka.

„Prvních třicet jsme si koledovali o velký průšvih, měli jsme štěstí,“ uznal teplický trenér Zdenko Frťala. „Vysvobodil nás gól Abdua.“

Skláři vyhráli v Uherském Hradišti na den přesně po šesti letech, stejně jako tehdy 2:0.

Zatímco v kabině hostů duněla vítězná píseň, ve slovácké šatně zavládlo velké zklamání.

„Po půl hodině jsme měli vyhrávat 2:0, 3:0. Vytvořili jsme si více šancí než v předchozích deseti kolech, ale tentokrát nám nebylo přáno,“ shrnul West nedělní trápení.

„Kdybych z penalty vyrovnal, ještě bychom to stihli otočit,“ byl přesvědčený Havlík.

Slovácko tak promarnilo šanci se posunout na čtvrté místo a zůstalo sedmé.