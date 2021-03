„Je to pro nás obrovské zklamání. Ale zavinili jsme si to sami,“ truchlil kapitán Slovácka Michal Kadlec po smolné prohře 2:3.

Když v nastaveném čase úvodního poločasu poslal svojí první ligovou brankou po návratu do mateřského klubu svůj tým do vedení 2:1, zdálo se, že by to mohla být vítězná trefa

Slavii, která ještě vstřebávala euforii a únavu ze čtvrtečního senzačního postupu přes Leicester do osmifinále Evropské ligy, Slovácko v první půlce dvakrát nachytalo. Její topornou obranu překonal kromě Kadlece šťastným centrem od autové čáry Sadílek. Hosté srovnali Stanciem z penalty za ruku Jurečky.



„To byl první klíčový moment. Nepovedený roh, zbytečná ruka. S tak kvalitním soupeřem nemůžeme dělat takové chyby,“ poznamenal trenér Slovácka Martin Svědík.

Za druhý zlom označil vyrovnávací trefu Stancia ze 72. minuty, kdy rumunský technik nachytal gólmana Nemravu z přímého kopu z 20 metrů. „Věděl, jakým způsobem to kope. Druhý gól nás paralyzoval,“ prohodil Svědík.



„Dalo se to chytat,“ mínil také Kadlec, který si sám vyčítal předcházející faul na střídajícího Lingra.



Za devět minut přišlo Slovácko i o bod za remízu. Bořilův centr trkl do sítě Lingr. „Ve druhé půlce jsme se nechali zatlačit. Nevím proč,“ kroutil hlavou Kadlec.

Poklona, kterou po zápase Slovácku složil trenér Slavie Jindřich Trpišovský, zněla uším poražených hořkosladce. „Slavia je tým evropského formátu. Ceníme si, že jsme ji v určitých pasážích zatlačili. Ale porážka nás ohromně mrzí, dvakrát jsme inkasovali z ničeho,“ štvalo Lukáše Sadílka.

Výhru ze vzájemného duelu z loňského 1. března sice Slovácko nezopakovalo, i tak zůstalo posledním týmem, který mistra v lize přemohl.