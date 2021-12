Fotbalové Slovácko honí ligovou špičku, chce vyhrát domácí pohár

Co VAR Slovácku s Plzní vzal, teď vrátil Před dvěma týdny nemohli systému VAR přijít na jméno. Dva týdny poté, co jim v domácím zápase s Plzní odvolal po zásahu videorozhodčího dva vyrovnávací góly, jim v utkání s Jabloncem stejným způsobem pomohl. I díky jeho intervenci vyhráli 2:1. „Pro nás dobře, že i VAR nám dal konečně za pravdu. Kdyby tady nebyl, třeba bychom prohráli 2:3,“ připomněl kapitán Slovácka Michal Kadlec, že VAR šel v sezoně většinou proti jeho týmu. V Jablonci tak neupozornil, že domácí kopou neoprávněně penaltu, ze které srovnali na konečných 1:1, na Slavii přehlédl úmyslnou ruku Bořila na brankové čáře, kterou zabránil Jurečkovi ve vyrovnání, s Plzní pak na jeho popud zrušil góly Kohúta s Jurečkou na 1:1. Oba duely Slovácko prohrálo 1:2. „Můžeme to brát tak, že nám to VAR vrátil. To bylo klíčové. Horko těžko bychom dávali třetí gól,“ tušil trenér Martin Svědík. Slovácko vedlo po trefách Jurečky s Petrželou 2:1, v rozmezí 62. a 67. minuty si ale vybralo slabší chvilku. Považanec a pak Kratochvíl využili slováckých nedorazů v defenzivě; avšak Jana Adámková u videa odhalila před gólovou akcí dva těsné ofsajdy. „U prvního jsem si moc jistý nebyl. U druhého víceméně ano. Útočící hráč stál před naším gólmanem. Ptal jsem se pomezního, proč to neviděl a nezvedl praporek. Rozhodčí se dnes spíš spoléhají na VAR a pak se to zkoumá. I pro hráče je to složité,“ shrnul Kadlec. To jablonecký kouč Petr Rada měl jasno: „Na VAR se mě neptejte. Neuznávám ho. Musíme věřit, že slečna u videa rozhodla správně a má čisté svědomí.“