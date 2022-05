Jurečka jistil Evropu a vyhlíží Spartu: Musíme nechat na hřišti všechno

„Obrovsky si toho cením. Na takhle malý region a klub je úžasné to zopakovat. Kór když nám nikdo před sezonou nevěřil. Jsem hrdý na hráče, že to dokázali podruhé,“ dmul se pýchou architekt slováckých úspěchů, trenér Martin Svědík.

Loni jeho tým vypadl s bulharským Lokomotivem Plovdiv ve 2. předkole Konferenční ligy po penaltovém rozstřelu, do letošního ročníku vstoupí ve stejné fázi. Hrát se bude 21. a 28. července, jméno soupeře se dozví 15. června. A pokud by poprvé v historii triumfovalo v tuzemském poháru, mohlo by za určitých okolností začít až o kolo později v cennější Evropské lize.

Momentálně ale na Slovácku myslí jen na středeční beznadějně vyprodané finále. „Musíme nechat na hřišti všechno. Bude to výjimečný zápas,“ těší se Jurečka.

„Takové utkání odehrají někteří hráči na Slovácku jednou za život. Měli by si ho pozitivně užít se vším všudy. Mužstvo má dobrou vzpruhu,“ prohodil Svědík po vítězné generálce. Zatímco Sparta po prachbídném výkonu doma jen remizovala s Hradcem Králové, Slovácko se dostalo před vyvrcholením sezony do pohody.

Přitom první poločas odehrálo v útlumu a do kabiny šlo za nepříznivého stavu 0:1.

„Náš pohyb nebyl dostatečně rychlý, agresivní. Hráli jsme strašně nízko, na soupeře jsme nevylezli, nedostávali jsme ho pod tlak. A když už jsme balony získali, tak jsme měli moc ztrát v nebezpečném prostoru. Museli jsme pak tvrdě pracovat dozadu. Vepředu jsme si nevyhověli, nic jsme nevymysleli,“ shrnul Svědík kriticky úvodní dějství.

Za druhé vysekl mužstvu poklonu. „Už to bylo Slovácko, jaké chci vidět. Je super, že tým přesně reaguje na to, co si řekneme o přestávce. Má dobrý charakter. Ale takhle mělo fungovat už od začátku,“ poznamenal Svědík, který po zápase vypíchl Jurečku. „Venca byl klíčem k jeho otočení.“

Nachlazeného kanonýra, jehož zpražil po předchozím duelu v Plzni, zvedl v přestávce z lavičky a ten se zaskvěl svým premiérovým hattrickem v lize. Nejdříve se trefil z penalty, pak proměnil nájezd po milimetrovém pasu Havlíka a třígólové představení završil dorážkou do prázdné brány.

„V týdnu jsme si něco řekli. Když se nedaří, musí to zjednodušit a soustředit se na detaily, aby mužstvu pomohl. Není typem útočníka, který obejde tři obránce. Je tahovým hráčem s dobrým prvním dotykem tak, jak to udělal při druhé brance. To jsou jeho situace, ty musí využívat,“ chválil ho Svědík tentokrát.

Jurečka se znovu prostřílel do čela ligových kanonýrů, k metě 20 branek mu tři kola před koncem nadstavby chybí tři.

„Sedmnáct gólů stačit nebude. Za mnou jsou kvalitní hráči, hrají v top týmech. Ale teď se koncentruji na středu,“ zmínil Jurečka znovu pohárové finále.