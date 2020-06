Znovu emoce. Fotbalisté Slovácka v Liberci neudrželi vedení

LIBEREC Nejprve euforie, později vztek a nakonec zklamání. Pocity fotbalistů Slovácka se při utkání v Liberci fatálně vystřídaly.

V duelu čtvrtého týmu tabulky se šestým, které dělil pouhý bod, se skóre poprvé měnilo ve 29. minutě. Juroška parádně nacentroval před bránu na Zajíce a ze spolupráce dvou hráčů, kteří v létě po konci smlouvy zamíří do Ostravy, byl vedoucí gól Slovácka.

Klíčové okamžiky zápasu však přišly chvíli před přestávkou. Nejdřív Liberec z penalty nařízené za faul Jurošky na Kuchtu vyrovnal na 1:1.

„Nechápu to a nerozumím tomu. Hlavní rozhodčí stojí dva metry od souboje, kouká na něj a ukazuje, že se nic neděje, a pomezní ze vzdálenosti asi 60 metrů signalizuje faul,“ podivoval se slovácký trenér Martin Svědík. „Je to zarážející. Nemůžu to překousnout. Stejně jako to, že když přijedeme do Liberce, jsou proti nám vždycky penalty.“

Domácí utkání Liberce se Slováckem bývají na penalty skutečně bohaté už tradičně. V minulé sezoně dal při výhře Severočechů 3:2 Kozák z penalt dokonce hattrick. Dva roky předtím při remíze 2:2 skóroval z pokutových kopů dvakrát Komličenko.

V devíti posledních utkáních v Liberci zároveň Slovácko dostalo dohromady sedm červených karet. V sobotu přišlo vyloučení brzy po vyrovnávacím gólu, kdy se po Kuchtovi ohnal mimo hru stoper hostů Michal Kadlec.



„Určitě jde o nedisciplinovanost. Neviděl jsem úplně, co udělal, ale jestli hráč dostane červenou kartu, jde o hrubé ovlivnění výsledku. To je hlavní,“ vytkl Svědík nezvládnutí situace jedné z tradičních opor týmu. „Ale musím se vyjádřit i k tomu, že jsem neviděl žlutou kartu pro Kuchtu, který šel předtím třikrát loktem do souboje právě proti Kadlecovi v nepřipravené poloze, a nebylo z toho vůbec nic. Jestli se hledá míra toho, kdy kartu dát a kdy ne, tady měla přijít hned. Třeba by pak k červené ani nedošlo, protože po penaltě plály emoce,“ doplnil.

Liberci dramatické situace pomohly. „Zápas byl pro nás složitý, protože Slovácko je mužstvo, které v posledních utkáních téměř nedostává branky,“ připomněl liberecký trenér Pavel Hoftych, že hostující brankář Matouš Trmal inkasoval po 442 minutách. „Do zápasu nás vrátila penalta. V závěru poločasu ještě přišlo vyloučení. Penalta podle mě byla jasná, Kuchta se dostal před soupeřova hráče a byl strčený.“

Ve druhém poločase se Liberci proti oslabenému soupeři hra dlouho nedařila. Slovácko příkladně bránilo a chodilo do nebezpečných brejků.

Když už se zdálo, že zápas skončí remízou, v 90. minutě po levé straně utekl aktivní Malinský a po jeho centru parádní bombou k tyči vstřelil vítězný gól Koscelník. Ve třetí minutě nastavení si pak mladík Beran připsal po další akci Malinského střelou do prázdné branky svou první ligovou trefu, navíc proti týmu, kde vyrůstal.

„Závěr zápasu celou práci odvedenou ve druhém poločase shazuje,“ štvalo slováckého kouče Svědíka. „Dal se jednoznačně uhrát lepší výsledek. Jak je vidět, v Liberci nám není dáno, asi ani z jednoho směru.“