Neměl jsem vybráno, kam to kopnu, řekl o nečekané penaltě Daníček

Ve skutečnosti sudí Karel Hrubeš s videorozhodčí Janou Adámkovou řešil, jestli předtím míč odražený po slováckém rohovém kopu karvinský Herc ve vápně nezpracoval rukou.

„V reálu to bylo hodně rychlé, takový nevýrazný moment z ničeho. Mně se zdálo, jestli si nepomohl rukou, tak jsme se v klidu bez emocí rozhodčího zeptali, jestli to nepůjde prověřit. On samozřejmě nejdřív musel nechat dohrát hru až do přerušení,“ popisoval slovácký kapitán Vlastimil Daníček.

Po dlouhé konzultaci nakonec sudí karvinský roh odvolal a místo toho nařídil pokutový kop pro Slovácko. A Daníček z něj poslal svůj tým v 51. minutě do vedení.



„Opět jsem neměl vybráno, kam penaltu kopnu, a čekal jsem do poslední chvíle,“ přiznal Daníček, jenž poslal míč po zemi na druhou stranu, než kam skočil brankář Neumann. Ve své kariéře tak proměnil i desátý pokutový kop. Letos je s pěti góly nejlepším střelcem Slovácka, čtyři z nich dal z penalt.

„Bylo to těžké v tom, že toto utkání asi bylo o prvním gólu,“ připomněl Daníček, že v prvním poločase ani jeden tým vážnější příležitosti neměl.

Petržela skončil v nemocnici

Slovácku uškodilo, že po smolném nárazu od karvinského Šindeláře musel už ve 25. minutě odstoupit záložník Milan Petržela.

„Skončil ve zlínské nemocnici, neviděl na jedno oko. Doufám, že bude brzy v pořádku,“ poznamenal trenér Martin Svědík. „Trošku to s námi otřáslo. Začali jsme ztrácet balony, zbytečně jsme dlouho kombinovali a soupeř měl dost času k přesunu do těžiště hry. Byl to neefektivní fotbal. Něco jsme si k tomu o přestávce řekli a nástup do druhého poločasu pak byl klíčový,“ doplnil.

Sedm minut po Daníčkovi navíc navýšil slovácké vedení Kliment, k němuž karvinští hráči po svém nedorozumění trestuhodně nechali dolétnout Sadílkův centr z rohového kopu.



Pak měla dvě příležitosti ke zdramatizování zápasu Karviná. Nejprve po minele domácího brankáře Víta Nemravy, který jen mohl děkovat štěstěně, že míč po jeho zblokovaném odkopu neskončil v bráně.

„Střetly se mi myšlenky. Nejdřív jsem chtěl hned kopat dlouhý balon, ale pak jsem ještě uviděl, že si pro přihrávku odskakuje Mára Havlík. No a už mě soupeř dorážel,“ líčil Nemrava. „Trenéra jsem i přes hřiště zaslechl, jak na střídačce vyvádí. Musím si z toho vzít ponaučení.“ Své renomé si aktuální brankářská jednička Slovácka vylepšila vzápětí. Nemrava nejprve vychytal Mikuše, který se jej snažil prostřelit ze strany. A především zneškodnil Papadopulosovi pokutový kop nařízený za Havlíkovo hraní rukou.

„Po té špatně vyřešené rozehrávce jsem měl první myšlenku, že to dopadlo dobře, tak to hned házím za hlavu a jede se dál. Na penaltu už jsem měl zase čistou hlavu,“ ujistil Nemrava. „Papadopulos se nejdřív podíval na stranu po mojí pravé ruce, já jsem si říkal, že to kopne na opačnou stranu, a riskl jsem to.“

„Jak jsem na podzim gólmany kritizoval, tentokrát až na tu jednu chybičku musím Víťu pochválit, působil jistě a pomohl mužstvu, aby z toho ještě nebylo drama,“ poznamenal trenér Svědík.

Slovácko si výhrou polepšilo na čtvrté místo, které se bude snažit uhájit ve středeční dohrávce odloženého podzimního zápasu v Ostravě. „Co si budeme povídat, náš výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali. To vědí i kluci. Abychom v Ostravě uspěli, musíme přidat,“ zdůraznil kouč.