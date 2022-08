Svědík: Spravili jsme si náladu po nepovedeném zápase na Fenerbahce

„Spravili jsme si náladu po nepovedeném zápase na Fenerbahce,“ shrnul trenér Slovácka Martin Svědík domácí výhru 1:0 nad Hradcem Králové.

Před čtvrteční odvetou, v níž budou dohánět tříbrankové manko, si tak Svědíkovi hoši zvedli sebevědomí. Přestože Slovácko v poločase s tureckým gigantem prohrává 0:3, Svědík neztrácí víru.

„Pokud nezhasne naděje úplně, měli bychom dřít do úmoru a snažit se zápas zvrátit. Tak to mám nastavené a tak to budu hráčům vkládat do hlavy. Budeme muset ostře nastoupit a na nic nečekat. Pohárové utkání je samo o sobě motivací a každé vítězství se počítá do koeficientu,“ pronesl Svědík.

Dvojutkání s Fenerbahce se promítlo i do složení jedenáctky na zápas s Hradcem Králové. Oproti duelu u Bosporu provedl Svědík šest změn v zahajovací sestavě.

„Zohlednili jsme vytížení hráčů, potřebujeme, aby jich bylo v permanenci více. Navíc nám po čtvrtku vypadli tři hráči,“ poznamenal Svědík.

Odvetu by mohl stihnout leda krajní bek Petr Reinberk, útočník Vecheta a záložník Havlík jsou ze hry. Ve včerejším utkání se pak zranil stoper Hofmann, který však po vyloučení v Istanbulu nemůže stejně do druhého duelu nastoupit.

Martin Svědík, trenér fotbalistů Slovácka.

„I když se říká, že každý je nahraditelný, tak Mára je pro nás těžko nahraditelný,“ zmínil Svědík režiséra hry Havlíka.

Ač si ve čtvrtek podvrtl kotník už v 6. minutě, do poločasového vynuceného střídání patřil k nejlepším mužům Svědíkova souboru.

„Pořád to byl jediný hráč, který se držel strategie dávat míče za obranu soupeře, která vystupovala. Dokáže se uvolnit, dát skrytou přihrávku. A důležitý je i v obranné fázi při vykrývání prostorů,“ uvedl trenér Slovácka.

V neděli chyběla i Havlíkova kopací technika při zahrávání standardních situací.

„Ty naše jsou tragické. Ze dvou trestňáků před vápnem trefíme zeď a ze dvou z boku pošleme balon za brankovou čáru. Nepochopitelné. Je to o individuální kvalitě. Pak přijedete na Fenerbahce a frajer to pošle do šibenice,“ štvaly Svědíka promarněné příležitosti.

Jinak ale nedělní zápas hodnotil kladně. Slovácko poprvé v sezoně neinkasovalo, čistým kontem položilo základ k vítězství.

„V předchozích zápasech jsme se ve vlastní šestnáctce chovali, jako by se nemohlo nic stát. Teď jsme se toho vyvarovali, tlak na balon byl lepší. Chování po ztrátě míče a při napadání bylo velice dobré. Tím jsme dostávali Hradec v první půlce neustále pod tlak,“ líčil Svědík.

Gólově ale Slovácko udeřilo až po přestávce a v přesilovce, kterou hrálo od 46. minuty a vyloučení Gabriela. Nejdříve přežilo Vašulínovu hlavičku do tyčky, pak se prosadil dorážkou Šašinkovy střely do břevna kapitán Daníček.

„Měli jsme být potom aktivnější, abychom přidali druhý uklidňující gól. Takhle jsme to museli držet až do poslední minuty,“ prohodil Daníček, spolu s brankářem Nguyenem jediní hráči, kteří zvládli celý zápas v Istanbulu i s Hradcem.

Trio nejstarších matadorů – Kadlec, Petržela a Kalabiška – naskočilo až v průběhu utkání. „Ne že by to nezvládli, ale jejich regenerace je pomalejší a potřebujeme vytížit další hráče,“ zopakoval Svědík.

První šanci od začátku dostala na hrotu dvojice Kozák–Šašinka.

I tak si Svědík přeje posílení týmu: „Potřebujeme středního záložníka s útočníkem.“ Po zranění Havlíka je to ještě akutnější.