Musím být trpělivější, říká trenér Smetana po první výhře ve Slovácku

Čekání na první vítězství bylo dlouhé

Domácí remíza 1:1 s Mladou Boleslaví, porážka 1:2 v Olomouci, kde Slovácko vedlo, divoká remíza 3:3 s Bohemians v Ďolíčku, kterou last minute gólem zařídil střídající rakouský žolík Kvasina, a obrátka na Dukle. Smetana prožil ve Slovácku za krátkou dobu od svého příchodu z Ružomberku čtyři naprosto rozdílné zápasy.

„Vítězství jsem chtěl dříve. Čekání bylo dlouhé. Pro tým, pro práci je každá výhra důležitá. Musíme si přiznat, že tohle byl zápas, ve kterém jsme chtěli bodovat. Je důležité to potvrdit a udělat další krok. Pro nás to musí být povzbuzení do zbývajících dvou kol,“ zmínil Smetana duely s Pardubicemi a v Ostravě, které můžou Slovácko pevně ukotvit ve skupině o titul.

S trojkou vzadu to zatím nepůjde

V Ružomberku preferoval rozestavení se třemi stopery v řadě, ve Slovácku ale Smetana s formací 3-4-3 narazil. První dva duely zůstal vzadu u čtyřky, když ale seřadil vedle sebe Hofmanna, Vaška a Kukučku, výsledkem byly tři inkasované góly od Bohemians a poločasové skóre 0:1 na Julisce.

„Potřebujeme více součinnosti, času a prostoru v tréninkovém procesu. Měl bych být trpělivější. Má to svůj čas, vývoj. Dá se říct, že jsme ho v některých zápasech možná trochu předběhli a uspěchali. Tým je na něco zvyklý,“ poznal Smetana, po jehož nástupu Slovácko ještě neudrželo čisté konto. Do té doby jich přitom mělo na svém kontě sedm. „V obou posledních venkovních zápasech jsme nechávali dost meziprostorů, což souviselo s vystupováním stoperů a nabíráním hráčů.“

Od tříobráncového systému ale nehodlá ustoupit. „Rád z něho vycházím. Je dobré mít více variant rozestavení, umět mezi nimi přecházet,“ naznačil, že v zimní přípravě se k trojce vrátí. V posledních dvou podzimních kolech zůstane u formace se čtyřmi obránci a třemi záložníky, kterou má Slovácko zažitější. „Středová trojka, se kterou jsme končili zápas na Dukle, ukázala velkou kvalitu. Na to se nabalil celý tým a dobře jsme to dohráli.“

Kredit dal i realizačnímu štábu v čele s asistentem Janem Baránkem, od něhož vzešel poločasový impulz ke korekci rozestavení.

„Od té doby jsme byli lepší, zaslouženě zápas otočili a dotáhli k vítěznému konci,“ cenil si Smetana, že tým dvakrát po sobě bodoval, ačkoliv inkasoval jako první.

Kdo je hroťák číslo 1?

Krmenčík, Kozák, Krmenčík, Kvasina. Na hrotu slovácké ofenzivy se v posledních čtyřech kolech protočili tři hráči. Smetana ale o hledání útočníka číslo jedna nemluví. Minuty jim dávkuje s ohledem na náročný program.

„Chceme, abychom byli dobře připravení do každého zápasu, měli dobrou energii. Na Dukle se nám to vyplatilo,“ připomněl, že v přestávce střídající hráči Krmenčík s Havlíkem se postarali dvěma góly o výsledkovou otočku.

Střídání vyšlo Slovácku také v předchozím utkání, ve kterém se dvakrát během pět minut prosadil . do té doby nulový rakouský forvard Kvasina.

Faktem je, že se Smetanou se produkce Slovácka razantně zvedla. Skórovalo ve všech čtyřech duelech celkem sedmkrát, zatímco v prvních 13 kolech dalo jen devět branek a sedmkrát vyšlo gólově naprázdno.

Brankářská jednička na marodce

Se sedmi nulami patří mezi gólmanské lídry Chance ligy, podle pokročilé metriky zabránil Milan Heča na podzim více než třem jistým brankám. V závěru podzimu se však bude muset Slovácko bez své jedničky pravděpodobně obejít.

„Milan podstoupí vyšetření, které odhalí, jak dlouho bude chybět,“ nechtěl být Smetana konkrétní po středečním výjezdu na Duklu, kde ho zastoupil Tomáš Fryšták.

Riskovat Hečovo zdraví v posledních dvou kolech bude těžko. „Tomáš se toho zhostil kvalitně a týmu pomohl,“ pochválil Smetana Fryštáka, který předtím naposledy chytal ligu v květnu.