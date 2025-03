Návrat Slovácka po chřipce: tým kompletní nebude, Juroška dostal novou smlouvu

Juroška podepsal smlouvu až do června 2027, kdy mu bude 26 let. „Jednání byla poměrně rychlá. Máme si s klubem vzájemně co dát. Doufám, že vize, které jsme si stanovili, se naplní,“ řekl.

Klub chtěl ofenzivního záložníka s rychlýma nohama zpeněžit po loňské sezoně, ve které dal pět gólů a na jeden nahrál, s Plzní byl na všem domluvený, Viktoria ale nakonec z obchodu vycouvala a Juroška zůstal v Uherském Hradišti.

Pavel Juroška ze Slovácka.

V aktuální sezoně se trefil dvakrát, ale ve 14 utkáních odehrál jen 647 minut. Úvodní tři zápasy vynechal kvůli disciplinárnímu trestu z posledního kola loňské nadstavby, v říjnu vypadl ze sestavy tehdejšího kouče Romana Westa. Ve Slovácku mu ale pořád věří.

„Je to pozitivní zpráva,“ reagoval asistent trenér Tomáš Polách na novinku. „Pavel má velký potenciál. Věříme, že ho dokáže naplnit a ještě se zlepšit. Přeji mu, ať jde jeho kariéra nahoru.“

Na začátku jara se na něj přilepila smůla. V úvodním zápase si natáhl vazy v kotníku a od té doby nehrál.

„Týden jsem chodil o berlích. Do toho jsem chytil chřipku a týden ležel v horečkách. Všechno se sešlo. Doufám, že jsem si to vybral. Už jsem stoprocentně fit,“ oddechl si Juroška.

Karviná – Slovácko v neděli od 15:30 ONLINE

V nedělním střetnutí v Karviné se vrací do hry nejen on, ale po dvoutýdenní zdravotní přestávce také celé Slovácko. Kvůli chřipkové epidemii odložila Ligová fotbalová asociace jeho domácí duel s Hradcem Králové. Hráči se tento týden sešli ke společnému tréninku po třech dnech karantény.

„Bylo to správné. Něco tady řádilo. Trefilo to velkou část mužstva,“ podotkl asistent Polách. „Jak na tom tým po nákaze je, se ukáže až v neděli. Každopádně kompletní tým nebude. „Někteří kluci se vrací, někteří ještě mají mírné zdravotní problémy, je na nich vidět tréninkový deficit.“

Slovácko by přitom už nutně potřebovalo zabrat. Ze tří jarních kol získalo jen bod z domácího duelu s Duklou, za posledních devět zápasů vyhrálo pouze jednou a v ligovém pořadí se propadlo ze skupiny o titul do šestky, ve které se bojuje o záchranu.

„Musíme se zaměřit na svou hru, zlepšit se, posunout se. Hrát účelně, abychom z Karviné odvezli body,“ přeje si Polách před zápasem s tabulkovým sousedem.