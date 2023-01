Slovácko prožilo vítězný vstup do jara, obránce Tomič se ocitl v klatbě

Navzdory všem rušivým elementům ale fotbalisté Slovácka vstup do jarní ligové části výsledkově zvládli. Na těžkém terénu a v mrazivém odpoledni, kdy pocitovou teplotu srážel studený vítr o několik stupňů Celsia dolů, přemohli doma houževnaté České Budějovice 1:0 díky trefě střídajícího Holzera.

„Už jen proto, jak je tabulka vyrovnaná, jsou to důležité tři bod,“ podotkl Nguyen.

Slovácko je elitní šestce rázem na dostřel. K čtvrtému Hradci Králové mu chybí bod.

„Z psychologického hlediska je výborné začít výhrou a ještě s nulou,“ pochvaloval si Nguyen. O čisté konto přitom mohl přijít už ve 13. minutě. Jeho nepřesný odkop z kraje vápna napral z dálky z jedné na opuštěnou bránu Hora a jen blesková reakce Kadlece zachránila Nguyenovi čtvrtou nulu sezony.

„Nevěřil jsem, že Kuba to z jedničky takhle trefí. Povedlo se mu to. Naštěstí Káca byl dostatečně rychlý a balon vykopl. Bál jsem se, abychom si navzájem nepřekáželi. Viděl jsem, že má k míči blíže a byl o něco rychlejší než já,“ děkoval mu Nguyen.

Týden před zápasem rezonoval jeho přestup do Hanoje, který klub zatím zarazil, protože za Nguyena ještě nemá adekvátní náhradu.

„Nevidím do toho, soustředím se na věci, které ovlivním, a tohle mezi ně určitě nepatří. Co se má stát, to se stane. Až čas ukáže, jestli to dopadlo dobře,“ říká smířlivě Nguyen, jehož před letošní sezonou Slováckou vykoupilo z Liberce. Jiný případ je Tomič.

V nominaci na zápas chyběl kvůli zranění z přípravy, slovácký dres už ale pravděpodobně ani neoblékne. Pokud za něj Slavia nezaplatí teď v zimě, odejde v létě do Edenu zdarma jako volný hráč, ale v Hradišti si už nekopne v áčku a ani v třetiligovém béčku.

„Nerad odstavuju hráče, ale když se podíváme, kolik nám jich takhle odešlo, nejde to už dělat jinak,“ připomněl trenér Martin Svědík zástup hráčů, kteří za poslední roky opustili Slovácko bez náhrady po vypršení smlouvy.

Předloni Kliment, loni pak Cicilia s Jurečkou. Všichni, včetně Tomiče, měli jedno společné, ve Slovácku jim dlouho trvalo (i vinou dlouhodobých zdravotních problémů), než se etablovali. A sotva se stali oporami, utekli.

„Je to pro nás poučení, že musíme jednat s hráči o nové smlouvě mnohem dříve než půl roku před koncem,“ prohodil Svědík.

Že by Tomič jarní sezonu dohrál ve Slovácku jako loni Jurečka, je nemyslitelné. „Venca byl pro nás potřebný a góly, které dal, se vyplatil. Ale za Tomiče máme náhradu (Reinberk) a vadí mi jednání kolem. Jmenovitě Míšových agentů, není férové. Velice mě mrzí, že se nemůžu spolehnout na slovo lidí,“ nebere si Svědík servítky.

Ve hře byl také přesun Vechety do Sparty. Talentovaný mládežnický reprezentant ale zůstává v Hradišti a proti Budějovicím nastoupil na hrotu místo distancovaného Mihálika. „Vechy potřebuje čas zvyknout si na ligovou úroveň. Střídal lepší momenty s horšími, ale za práci pro mužstvo mu nemůžu nic vytknout,“ doplnil Svědík.

Kim ukázal potenciál

Gólově ho zastoupil Holzer, který si v 70. minutě zaběhl za záda obránce a podél zkoprnělého brankáře Janáčka uklidil zblízka centr Havlíka.

„Měl jsem zmrzlé prsty na nohou. Kdyby aspoň nefoukalo, bylo by to příjemnější. Hraje se bohužel v lednu, musíme se s tím poprat,“ komentoval Holzer už v teple stadionu zimní nečas.

Na hřiště vběhl po hodině hry spolu s korejským záložníkem Sung-pi Kimem, s nímž do té doby kompaktní budějovickou obranu pomohli roztrhat.

Kim mohl svoji povedenou slováckou premiéru ozdobit gólem v poslední minutě, po samostatné akci mu ale radost pokazila tyčka.

„Typologicky je to úplně jiný hráč než všichni ostatní. Má dobrou střelu, krátký švih, pravou i levou. Věřím, že bude hodně přínosný a brzo dá gól,“ vítá ho Nguyen v kabině.