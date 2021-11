Kouč Svědík: Posledních dvacet minut bylo od nás strašidelných. Ostuda

Ač Slovácko vedlo o dva góly a hrálo přesilovku, v Budějovicích nebodovalo. „Posledních dvacet minut bylo od nás strašidelných. Ostuda. Když jsme dostali takhle za uši, hráči si to budou pamatovat hodně dlouho,“ láteřil trenér Slovácka Martin Svědík, jehož tým prošustroval na jihu Čech vedení 2:0.

Nevídané selhání si budou v Hradišti vyříkávat pěkných pár dnů poté. „Je potřeba si sednout na zem a začít zase pracovat,“ pronesl Svědík, jehož celek si přivezl do Budějovic báječnou formu a 70 minut ji potvrzoval. Levý bek Kalabiška skóroval potřetí za sebou, Sadílek nachytal brankáře Vorla střelou z hranice vápna, a to ještě mezitím kanonýr Jurečka zahodil pokutový kop a Petrželovu ránu zastavila branková konstrukce.

„Utkání jsme měli pevně v rukou. Soupeře jsme nepustili do jediné šance,“ shrnul Svědík podstatnou část duelu, ve kterém jeho tým kraloval. Než v 69. minutě po zásahu VAR dostal domácí záložník Hora červenou kartu.

„V tu chvíli jsem si myslel, že už si to Slovácko se svou vysokou kvalitou pohlídá,“ skládal zbraně budějovický trenér David Horejš.

Mělo být hotovo, jenže nebylo.

„Obraz hry se pak paradoxně úplně změnil. Konec jsme trestuhodně podcenili. Asi jsme si mysleli, že se nemůže nic stát,“ nechápal Svědík otočku ve skóre.

Jenže se stalo. Slovácko nalomil gól po rohu po třech minutách početní výhody. Střídající Valenta hlavičkoval na přední tyči sám. „Už samotná standardní situace vyplynula z naší nedůslednosti,“ prohodil Svědík.

Střídání, která v předchozích zápasech výkon Slovácka vygradovala, měla tentokrát opačný účinek.

„Místo abychom více drželi balon, centrovali do vápna, začali jsme je nesmyslně nakopávat a nechytali odražené míče. Přestali jsme běhat, prohrávali souboje ve středu hřiště, nepokryli jsme dvě průnikové přihrávky, a proto jsme dostali dva stejné góly. A to měli domácí ještě dvě šance,“ shrnul Svědík.

Nigerijský rychlík Bassey se v rozmezí 82. a 85. minuty dvakrát přehnal kolem stopera Hofmanna a Nguyenovi nedal šanci zasáhnout.

„Zaslouženě jsme byli potrestáni. Nestačí hrát fotbal jen 70 minut a spoléhat, že to dotáhneme. Slevili jsme z poctivosti, z naší hry, to se pak nedá vyhrát,“ kabonil se Svědík, který bude mít před nedělní domácí bitvou o druhé místo proti Plzni hráčům co vysvětlovat. „Budu přísný. Dostali jsme varování.“