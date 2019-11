Fotbalisté Slovácka ztratili neporazitelnost kvůli standardkám

Bodově přitom vyšli svěřenci kouče Martina Svědíka naprázdno poprvé od poloviny září, celkem po šesti zápasech.

Slovácko hrálo venku druhé utkání v řadě a směrem dopředu zopakovalo nepovedený výkon ze hřiště pražských Bohemians. Zatímco tam se postarala velice dobře pracující defenziva alespoň o bezbrankovou remízu, na jihu Čech přišly chyby. „Budějovice nás nepřehrávaly, ale byly důraznější v šestnáctce, při standardkách,“ štvalo Svědíka.

Budějovice šly do vedení po necelé půlhodině, kdy nejprve obránce Reinberk míč odvrátil do zámezí, což mu okamžitě vyčítal gólman Trmal. Ten z následného rohu přišel po 348 minutách o neprůstřelnost, Havel před bránou při souboji o Čoličův centr předskočil bránícího Divíška, který jeho hlavičce tečí do sítě ještě pomohl.

„Velmi laciný gól,“ reagoval kouč Svědík. „Náš výkon v prvním poločase nebyl optimální. Získávali jsme nějaké míče v dobrých prostorech, ale nebyli jsme schopni si poradit v předfinální fázi.“

„My jsme odehráli dobrý první poločas. Měli jsme převahu, kterou jsme korunovali gólem,“ prohlásil budějovický trenér David Horejš.

Pár minut po pauze přišla důležitá situace. Českobudějovický brankář Drobný neudržel střelu Petržely, k dorážce se dostal Šašinka, ale jeho gól kvůli předchozímu ofsajdu neplatil.

Hosté se hodně zlobili, trenér Svědík obdržel žlutou kartu. „Z mé pozice jsem žádný ofsajd neviděl. Ale moudřejší budeme, až se podíváme na video. Pokud byl gól regulérní, šlo by o hrubé ovlivnění zápasu,“ řekl po utkání rozhořčeně hostující trenér. „Rozhodčí mi řekl, že ta žlutá karta byla za gestikulace. Jen jsem se divil ofsajdu. Asi se těžko někdo může divit, že jako trenér mám nějaké emoce. S kartou nesouhlasím, ale to je tak jediné, co s tím můžu dělat.“

Slovácké vyrovnání nepřišlo a budějovické Dynamo naopak zvýšilo své vedení. V 55. minutě se po Mršičově přímém kopu míč odrazil od Sivoka, kterého neuhlídal Šašinka, do branky Slovácka. Zbytek zápasu si černobílí pohlídali, náznaky šancí pochytal brankář Drobný.

„Zápas byl v naší režii. Vyhráli jsme zaslouženě, když jsme rozhodli po gólech ze standardek. Moc si cením toho, jak jsme utkání zvládli,“ chválil trenér vítězů Horejš.

Slovácko v tabulce vinou horšího skóre vypadlo z elitní šestky, má ale stejně bodů jako pátá Sparta. Na čtvrtý Jablonec, s nímž se po nadcházející reprezentační pauze střetne doma, ztrácí tři body. Sedmé České Budějovice, které pátou výhrou v řadě vytvořily nový klubový rekord, jsou za Slováckem už jen o dva body.