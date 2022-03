Sadílek se vykoupil vítězným gólem proti Bohemians, Slovácko jde do trháku

„V týdnu jsem na zakončení po tréninku pracoval, možná je to odměna, vrátilo se mi to,“ oddechl si Sadílek; nejproduktivnější hráč Slovácka z minulé sezony se trefil v lize poprvé od konce listopadu. „Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli nejsem v ofsajdu. Také to bylo hraniční. Aspoň jeden gól uznali,“ připomněl Sadílek, že jen pár chvil předtím odvolal sudí na doporučení VAR Kalabiškův gól.

Rozdílovou branku si tak připsal Sadílek, po zaváhání Baníku v derby s poslední Karvinou nasadilo Slovácko v přetahované o 4. místo k tříbodovému trháku. „O to více mě gól těší,“ prohodil jeho autor.

Slovácko zvítězilo venku po sedmizápasovém půstu, přičemž podruhé na jaře otočilo výsledek. Zatímco doma proti Mladé Boleslavi dokonalo obrat v šesté minutě nastaveného času, v Ďolíčku to zvládl Sadílek o půl hodiny dříve.

„S Boleslaví to byl fotbalovější zápas na lepším terénu, měli jsme více šancí. Otočit skóre na tomhle těžkém hřišti bylo obtížnější. Cokoliv na něm udělat bylo složité,“ cenil si trenér Slovácka Martin Svědík. I proto, že postrádal prakticky polovinu základní sestavy. Na marodce jsou brankářská jednička Nguyen, kapitán Kadlec, záložníci Holzer, Kohút, Petržela a útočník Cicilia.

Poprvé v sezoně tak nastoupil od úvodní minuty útočník Ondřej Šašinka, který byl ústřední postavou prvního dějství. Na začátku zavinil penaltu, po které se Bohemians ujali vedení, v půlce poločasu pak svoji chybu napravil vyrovnávací brankou po nedorozumění gólmana s obráncem.

„Chybělo hodně hráčů. Doufám, že se dáme co nejdříve zdravotně do kupy,“ přál si Svědík s výhledem na páteční semifinále MOL Cupu proti Hradci Králové. „Poháru přikládám velkou váhu. Můžeme hrát o trofej, pro každé mužstvo je to velice cenné.“