Mistr, nemistr. Fotbalisté Slovácka nutně potřebují body

„Blíží se konec ligy, uspět bychom potřebovali,“ přiznává asistent trenéra Michal Šmarda.

Hráči Slovácka by si nervy, které budou zažívat týmy ve skupině o udržení, rádi odpustili. „Zkusíme o to zabojovat, nálada v týmu je i přes sérii bez výhry pořád dobrá. Nějaké body díky remízám sbíráme, není to pět zápasů bez bodu za sebou,“ připomíná brankář Matouš Trmal. „Když dokážeme porazit Plzeň, pořád ve hře o desáté místo budeme. Pokud to nezvládneme, už bude těžké se tam dostat a budeme se koncentrovat na záchranu.“

Nad Plzní už však Slovácko dvanáct let a 21 ligových zápasů v řadě nedokázalo vyhrát.

„I když si Plzeň taky prochází trošku slabším obdobím, pořád je to obrovsky kvalitní tým. Když jim necháme prostor a budou mít na všechno čas, tak toho využijí,“ upozornil Šmarda.

Návod, jak Plzeň potrápit, dali hráči Bohemians, kteří před týdnem na západě Čech dokázali smazat dvougólové manko. Nakonec prohráli gólem z 85. minuty. Předtím Plzeň padla v Teplicích a na Spartě.

Slovácko - Plzeň Sledujte v neděli od 18.00 online.

„Víme o nějakých jejich slabinách, budeme toho chtít využít. Ale známe i přednosti soupeře, které musíme respektovat a být na ně nachystaní,“ poznamenal slovácký asistent.

Aby domácí tým mohl pomýšlet proti velkému favoritovi na body, musí předvést zcela jiný výkon než minule v Teplicích.

„Důležité je, že úspěchu musíme jít naproti. Na hřišti musí být vidět touha, vůle, emoce. To nám teď, hlavně v posledním zápase v Teplicích, chybělo,“ vadilo Šmardovi.

Čím si bezkrevný výkon týmu v přímém souboji o klidný střed tabulky vysvětluje?

„Připravovali jsme se na to, že Teplicím často vychází úvody zápasů. A my jsme jim k tomu ještě pomohli velkými chybami, po kterých jsme za čtvrt hodiny prohrávali 0:2, což dalo zbytku utkání ráz,“ vrací se Šmarda k poslednímu zápasu. „Prostor něco s tím dělat pak sice ještě byl, ale neměli jsme kvalitu, hlavně na posledních třiceti metrech, tam musí být přímočarost, rvavost a touha gól vstřelit daleko větší.“

Slovácku bude opět chybět záložník Dominik Janošek, který už si sice odpykal dvouzápasový disciplinární trest, proti Plzni ale coby její kmenový hráč nesmí hrát kvůli dohodě klubů.