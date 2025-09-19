Chance Liga 2025/2026

Třesk ve vedení Slovácka. Končí Pojezný, fanoušci se bouří proti majitelům

V Uherském Hradišti pomáhal zakládat před 25 lety v éře Miroslava Valenty fotbalovou akademii, devět let šéfoval 1.FC Slovácko z pozice výkonného ředitele. Teď Petr Pojezný, který na začátku června přišel o místo v představenstvu, odchází z klubu definitivně.
Spolu s Pojezným končí po necelých třech měsících i internacionál Tomáš Skuhravý, který zastupoval ve vrcholném orgánu nového spolumajitele Slovácka Pavla Buráně z Auto UH.

„1.FC Slovácko děkuje panu Petru Pojeznému za jeho dlouholetou práci pro fotbalové Slovácko a přeje mu mnoho úspěchů v další profesní kariéře i v osobním životě,“ rozloučil se klub krátce s Pojezným, který stál v jeho čele od ledna roku 2016, kdy vystřídal Vladimíra Krejčího.

Zásadní změny ve vedení klubu oznámilo Slovácko v pátek odpoledne bez bližších podrobností. Řízením byli pověřeni Jaroslav Vašíček a Zdeněk Heneš.

Vašíček byl do představenstva zvolen v červnu a zastupuje vlastníka holdingu Z-Group a.s. Zdeňka Zemka, který se postupně zbavuje podílu ve Slovácku. Před třemi lety převedl polovinu akcií na skupinu Solar Global Vítězslava Skopala, který se poté stal předsedou představenstva, letos v červnu pak dalších 25 procent na Auto UH.

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Vašíček s Henešem, jehož nominoval do vedení Buráň, neměli až do svého vstupu do Slovácka zkušenosti s vedením fotbalového klubu.

Nejen to vadí fanouškům Slovácka. Především se jim nelíbí, kam klub, který ještě před třemi lety hrál evropské poháry, směřuje. Při posledním domácím zápase s Jabloncem (0:2) protestovali proti dění v klubu přímo v hledišti, vzápětí iniciovali schůzku s vedením. Setkání se Skopalem, Zemkem a Pojezným je ale neuklidnilo, jenom přililo olej do hradišťského ohně.

„Majitelé si sice uvědomují realitu první ligy – rostoucí rozpočty, kvalitu kádrů i náklady na chod klubu – ale momentálně neuvažují o výraznějších investicích. Odpovědi na otázku jednoty mezi majiteli a vedením klubu nám nepřinesly ujištění, že klub táhne za jeden provaz,“ stojí ve vyjádření ultras, kteří nabídku na další schůzku odmítli a vyhlásili vedení veřejně válku.

„Důvěra fanoušků padá a vaše rozhodnutí v nás budí dojem amatérismu a chaosu, který Slovácko může stát jeho místo mezi prvoligovými kluby,“ bojí se nejhoršího před sobotním duelem na hřišti posledních Pardubic.

Proti Slovácku vyměním hezký fotbal za tři body, hlásí kouč Pardubic

Zisk pouhých pěti bodů po osmi kolech jejich obavy jenom umocňuje. Východisko z krize vidí ultras v prodeji klubu novému majiteli.

„Někomu, kdo nebude hazardovat s jeho jménem a existencí. Někomu kdo dá Slovácku budoucnost, kterou si zaslouží.“

Třesk ve vedení Slovácka. Končí Pojezný, fanoušci se bouří proti majitelům

