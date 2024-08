Juroška o fandění bráchovi, přestupu do Plzně i trestu: Ndefe je pohodový kluk

Nebylo vám pak Baníku líto, když z Evropské konferenční ligy vypadl v penaltovém rozstřelu?

Stejně jako všem českým pohárovým účastníkům jsem jim fandil. Viděl jsem oba zápasy. Baník si nezasloužil takhle skončit. Bohužel nedali čtyři penalty, třikrát překopli bránu, což jsem snad nikdy neviděl. Škoda.

Bráchu všichni chválili.

Hrál výborně. Vydal se úplně do maxima. Byl to jeden z jeho nejlepších výkonů v Ostravě. Po utkání za námi přišel na tribunu, hlídali jsme jeho syna, chvilku jsme si povídali. Byl hodně zklamaný. Pro celý Baník to bylo hořké.

Odehrál značnou porci minut a je dost možné, že v Hradišti nenastoupí. Mrzelo by vás to?

Moc nám v lize nevychází, abychom hráli proti sobě. Ještě ani jednou jsme oba nenastoupili v základní sestavě. Nevím, jak to v Ostravě zamýšlí, ale doufám, že se na chvilku na hřišti potkáme.

Baník musel podstoupit prodloužení. Je to pro vás výhoda směrem k neděli?

Samozřejmě, únava může hrát roli. Ale mají široký kádr a sestavu prorotují. Na to však nemůžeme spoléhat, musíme se soustředit sami na sebe a podat co nejlepší výkon, abychom doma letos konečně zvítězili.

Bude se hrát od osmi pod světly, což není zase tak obvyklé. Těšíte se?

Jasně. Všichni. Je to daleko lepší než třeba minulé kolo v Pardubicích, kde jsme hráli od půl třetí v největším vedru. Atmosféra bude lepší, světla dodají zápasu grády, navíc bude příjemnější teplota.

Jak nynější horkou vlnu snášíte?

Asi jako většina nemám taková vedra v oblibě. Nejraději mám, když je pod mrakem na mikinu nebo když trošku zaprší. Ale už jsme si na horko zvykli, trénovali jsme tak celou přípravu a adaptovali se. Navíc teď už teploty malinko klesají.

Ve čtvrtém kole jste poprvé nastoupil po disciplinárním trestu. Říkal jste si, konečně?

Bylo to nekonečné. Nezdá se to, ale tři zápasy jsou dost. Psychicky to bylo náročné. Celou přípravu jsem absolvoval s vědomím, že první tři kola budu stát. Naštěstí jsem mohl hrát za béčko.

Vyčítal jste si hodně zbytečné vyloučení z posledního kola v Ostravě, kde jste se za už rozhodnutého stavu ohnal po Ndefem?

Slyšel jsem to ze všech stran. Padalo to na mě ze sociálních sítí. Nejvíce mi to vyčítal táta, který je můj hlavní expert. (usmívá se) Vyplynulo to z frustrace, ruply mi nervy. I když tam nebyla skoro žádná intenzita, byla to blbost, která se už, doufám, nebude opakovat.

Pikantní je, že Ndefe mezitím přestoupil do Slovácka.

Věděl jsem od bráchy, že je to pohodový kluk. Rivalita mezitím opadla. Když sem přišel, hned jsme si o tom povídali. Brali jsme to s nadhledem. A když jsme jeli teď z Pardubic, seděli jsme v autobuse vedle sebe.

Právě Ndefe ukončil v Pardubicích váš gólový půst. Oddechli jste si hodně?

Jasně. Snažili jsme se nepouštět si to do hlav, i když se všude psalo a mluvilo, že nedáváme góly. Do sezony jsme vstoupili dobře – domácí remízou se Slavií, ale pak jsme prohráli v Boleslavi a remizovali doma s Bohemkou, takže vítězství už bylo namístě.

Věřil jste, že dostanete hned po odpykání trestu šanci od začátku zápasu?

S trenérem jsme se bavili, že se budu udržovat v zápasovém rytmu za béčko, že pak zkusíme snížit trest o jeden zápas, což se bohužel nestalo. Jsem rád, že mi věřil, i když je otázka, jak by to vypadalo, kdybychom třeba předtím dvakrát vyhráli.

V týdnu přišel útočník Michal Krmenčík. Budete silnější?

Zatím byl na dvou trénincích, nebyl čas se moc poznat. Každopádně má za sebou úspěšnou kariéru. Střílení gólů nás trápí a doufám, že nám pomůže, až se adaptuje. Hned si ho vzal pod svá křídla Milan (Petržela), takže s tím nebude problém.

Vy jste zůstal ve Slovácku, přitom jste měl nakročeno do Plzně. Jak vážné to bylo?

Přestup byl velmi blízko. Ani nevím, proč to nevyšlo. Řešilo se to už během jara, ale do poslední chvíle jsem se soustředil na tým, na sebe. V pauze jsem pak získal pocit, že to nedopadne.

Zamrzelo to?

Každý hráč se chce posouvat, každý má svoje cíle. Zájem Plzně mě potěšil, ale jakmile to neklaplo, vypustil jsem to z hlavy.