Petrželův lob? Psali, že jsem PoloSchick, zubí se šťastný střelec

„Zatím je to docela dobré. Musím makat dál, takhle pomáhat mužstvu. Dát gól, nebo ho připravit. Od toho jsme na hřišti,“ culil se nejzkušenější ligový hráč poté, co precizním kopem svojí slabší levačkou přehodil gólmana Markoviče a rozhodl o výhře Slovácka nad Pardubicemi v poměru 2:1.



Vzpomněl jste si na Patrika Schicka a jeho lob z půlky hřiště na letošním Euru?

Kluci v šatně říkali, že na internetu psali, že jsem PoloSchick. (úsměv) Asi to bylo podobné. Viděl jsem, že gólman chtěl vyběhnout a balon mi ukopnout. Ale měl to strašně daleko, pak začal couvat, takže lob byl pro mě jasná volba.

V novém rozestavení 3-4-3 jste dostal roli levého křídla. Jak vám sedí?

Je to lepší. Nemusím se až tak vracet, jako když hraji na straně zálohy. Dostávám se častěji do šancí, do zakončení.

Pravidelně odcházíte ze hřiště po hodině hry. Pořád cítíte deficit z letní přípravy?

Sil ještě nemám tolik, kolem 60. minuty to na mě přijde. Kdybych zůstal déle, tak s tím problém nemám. Ale trenéři to tak mají nastavené, že mě pak vystřídají. Teď je repre pauza, můžu dohnat resty. Doufám, že bude i čas na odpočinek.

Podruhé ze šesti kol jste dohráli utkání bez červené karty. Kladli jste na disciplínu před zápasem důraz?

Nijak extra jsme to nerozebírali, akorát jsme si řekli, že je toho dost. Že bychom se měli soustředit na fotbal, a ne na věci okolo, nevymlouvat se na rozhodčí, nerozptylovat se.

Ze šesti kol jste získali třináct bodů. Jak se vám zamlouvá vstup do sezony?

Některý zápas nám nevyšel, jak jsme očekávali, některý zase nad očekávání ano. Bodů jsme udělali dost, hodnotím to kladně. Musíme na to po přestávce navázat, abychom se udrželi v horní polovině tabulky.