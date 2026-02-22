Ulevilo se vám hodně?
Po facce, kterou jsme si dali předchozí týden, po bordelu, který jsme měli na hřišti v zápase s Bohemkou, jsme měli ostřejší týden. I z mé strany. Vnímal jsem, že hráči chtějí strašně vyhrát. Celý zápas přesně odrážel rozpoložení obou týmů. Pardubice byly celou dobu herně lepší. Chtěli jsme si pomoct standardkou nebo brejkem, což se nám povedlo. Škoda, že jsme v závěru prvního poločasu nepřidali druhý gól po sólu Suchana. Díky defenzivnímu výkonu brankáře, obranné trojice, jsme to zvládli. Kluci zaslouží pochvalu, jak pracovali, ale takovými výkony dlouhodobě vyhrávat nemůžeme. Podstatný byl výsledek.
Tři body jste podřídil i hře, která vám není vlastní?
Výsledek byl důležitý pro celý klub. Po porážce od Bohemky jsem vnímal, jaká byla očekávání od hráčů, od vedení, od fanoušků a my jsme zápas naší lajdáckostí nezvládli. Čekal nás druhý domácí duel po sobě proti výbornému soupeři. Byl můj osmý ve Slovácku a přestože jsme hráli s Plzní, Pardubice byly nejlepším soupeřem, proti němuž jsme hráli. Hrozně si cením vítězství. A ano, chtěli jsme udělat všechno, abychom zvítězili.
|
Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan
Vyzdvihl jste defenzivu. Pochválíte speciálně i kapitána Rundiče, který dvakrát zabránil gólu na brankové čáře?
To je jeho odpustek za minulý týden.
VAR váš úvodní gól posvětil, Pardubicím vyrovnávací branku zrušil. Jak jste obě situace prožíval?
Neraduji se z gólu, nevíte, jestli bude platit, nebo nebude. A nebyl jsem ani v depresi, když jsme inkasovali. Myslel jsem si, že je to jasný gól. Nepočítal jsem, že by v takové skrumáži mohl být někdo v ofsajdu. VAR nám tentokrát pomohl. Měli jsme kliku, kterou jsme v jiných zápasech neměli. Fakt jsem rád za klub, za hráče. Věřím, že tahle špinavá výhra nám pomůže.
Suchan tečoval Havlíkův centr z přímého kopu do sítě. Byla to secvičená akce?
Přesně tohle jsme trénovali den před zápasem a snad poprvé nám standardky šly. Byl jsem před utkáním optimisticky, vyřešili to fantasticky.
Pomohly vám absence soupeře, jemuž se během zápasu zranili kapitán Šimek s výborně hrajícím Godwinem?
Fotbal miluji a sleduji a musím říct, že Honza Trousil (trenér) udělal v Pardubicích neskutečnou práci. Pokud si vyskládáte mužstvo, dbáte na pohyb, odvahu, funguje to. Absence Šimka byla citelná. V propojení obrany a útoku je stěžejnější hráč než Hlavatý, který je více ofenzivní. A ty jejich dva halvbeci (Mahuta, Godwin), to je radost, nádhera. To jsou fotbalisti!
Proti Bohemians odehráli druhý poločas last minute posily Kostadinov se Suchanem, teď oba začali v základu. Jak jste nad jejich nasazením přemýšlel?
Při zranění Daníčka s Trávníkem máme obrovský problém se zodpovědností. Celý týden jsme nejvíce přemýšleli o pozici číslo šest. Vím, že to úplně není post Kostadinova a s Tetourem to není jednoduché pro nikoho, protože je fotbalový bohém. Hodně moc nám pomohl Honza Suchan. V tréninku vypadá výborně. Udržel balony. Chtěli jsme mít i variantu za stavu, kdy bychom poslali na hřiště Ouandu s Marinellim do rychlosti. Chtěli jsme být zkušenější, kompaktnější, abychom se vrátili k organizaci, která je pro nás klíčová. Protože když jsem se díval na zápas s Bohemkou, tak jsem do čtvrtka zvracel.
|
Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý
Suchana jste postavil na hrot, přitom není klasickým hroťákem, ne?
O Honzu jsem hodně dlouho bojoval. Chtěl jsem ho už do Košic. Je to hráč na pozici číslo deset. Aby mohl hrát v centrální pozici, potřebujete kvalitní náběhy křídel a halvbeků, což se nám nedaří. V tom jsem viděl mezi námi a Pardubicemi největší rozdíl. Suchan jen ten, kdo by měl měnit těžiště hry mezi liniemi. Že umí dát gól, o tom jsem stoprocentně přesvědčený. Ukázal to v Budějovicích, ve Vlašimi. Potřebujeme ho někde umístit a tahle pozice pro něj byla nejkomfortnější po krátké době, co je s námi.
Jak to vypadá se zdravotním stavem marodů Daníčka s Trávníkem?
Dáňa už je v tréninku. Jestli ne na Karvinou, tak na Boleslav už bude připravený. U Trávy plánujeme, aby byl zdravý na klíčové období v nadstavbě. Teď potřebujeme dotrénovat Tomáše Huka. Jsem rád, že do toho vlezl. Za dva měsíce má dva tréninky. Jsem za něj šťastný, že v kritické situaci, kdy se nám zranil Reinberk, pomohl. Rundič má také zdravotní problémy. Kluci hrají na hraně. A pod mentálním tlakem, pod kterým jsme, to není jednoduché. Zaslouží pochvalu, ale vím, že umíme hrát daleko lépe.