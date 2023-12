Svědík modifikoval sestavu. Oporám Slovácka našel nové role

V sobotním zápase v Olomouci však na tuhle výjimečnou situaci dost možná dojde. V závěru podzimu našel jeden z adeptů na nového kouče reprezentačního áčka ideální sestavu, se kterou hradišťský tým úspěšně útočí na třetí místo ligového pořadí.

„V Plzni se to blížilo tomu, co bych chtěl, aby mužstvo hrálo. A teď jsme se zase o malinko posunuli dále,“ děl Svědík spokojeně poté, co Slovácko v domácím zápase s Baníkem (2:0) navázalo na předchozí duel v Plzni (4:1).

Úvodních pět kol stavěl sestavu se třemi stopery, pak podle soupeřů a okolností střídal obrannou formaci se třemi, nebo čtyřmi zadáky. Poslední tři zápasy se drží čtyřky, z níž od utkání v Plzni překvapivě vypadl Hofmann.

„Pakliže chcete hrát nějaký způsob hry, musíte dělat změny, které nejsou tradiční, a někdy musíte vyřadit hráče, kteří jsou základním stavebním kamenem,“ řekl Svědík na adresu Hofmanna; stálici slovácké defenzivy za svého pětiletého působení v Hradišti vynechal ze sestavy, jen když musel kvůli kartám, nebo zdraví.

Na jeho pozici do stoperského páru vedle kapitána Kadlece stáhl ze zálohy univerzála Daníčka.

„V některých aspektech hry je lepší. Rychlejší ve vytlačování a zkracování hřiště. Proto jsme se už v Plzni rozhodli pro tuhle změnu,“ vysvětloval Svědík, proč dosud nepostradatelného Hofmanna posadil.

Zároveň tím úplně rozdělil sehranou dvojici středových záložníků Daníček–Havlík. Druhého jmenovaného vystrčil už dříve pod hrot, odkud dal ve dvou posledních zápasech tři góly.

„Když jsem hrál níž, moc mi to nešlo. Kazil jsem hodně míčů. Probrali jsme to a trenér mě posunul výš. Sedlo mi to a pomohlo. Teď se dostávám ke střelám, mám víc šancí,“ pochvaluje si v reprezentační fazoně hrající Havlík, který je se šesti trefami v půlce sezony na svém gólovém maximu.

Černou práci na jeho dřívějším území zastane nově vytvořená štítová dvojice Trávník–Valenta. Změna oživila i Trávníka, který se po loňském návratu do Hradiště hledal.

„Dospěl na notu, kterou od něj chci. Jen potřeboval chvíli čas. Přišel do rozjeté pohárové sezony bez letní přípravy,“ poznamenal Svědík.

Trenér Slovácka Martin Svědík radí svým svěřencům na hřišti pražské Slavie.

Po pomalejším rozjezdu se stává platným členem mužstva i další navrátilec – Rigino Cicilia, který si pro sebe uzurpoval pozici hrotové jedničky místo nevýrazného Vechety. Rodák z Curacaa udrží spoustu míčů, navíc začíná být produktivní, hlavou dal gólové razítko na výhru nad Baníkem.

Do základu se mezitím probojoval i 22letý dravec Juroška. A byť si veteráni Kadlec s Petrželou zaslouženě drží místo v sestavě, rošády v sestavě jsou součástí nevyhnutelného omlazení stárnoucího kádru Slovácka. „Obměna, postupná, musí přijít. Klíčová je rychlost,“ zmiňuje Svědík atribut, na který především hledí.