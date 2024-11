Slovácko chce představit nového kouče ideálně do repre pauzy. Adeptů je více

Slovácko projevuje dlouhodobě zájem o Ondřeje Smetanu, jemuž ale vyprší v Ružomberku smlouva až na konci roku, a muselo by se domluvit s jeho současným zaměstnavatelem na předčasném uvolnění.

„Adeptů je více,“ naznačil Šumulikoski, jenž na jaře dvakrát neúspěšně jednal s Václavem Jílkem coby možným následovníkem odcházejícího Martina Svědíka. Bývalý kouč Olomouce a Sparty mezitím převzal českou reprezentační osmnáctku.

„Pokud budeme přesvědčeni, že má cenu čekat až do zimy, počkáme,“ přiznal Šumulikoski, že ve hře zůstává zachování současného stavu až do konce podzimní části. Ovšem to je až poslední varianta. V Uherském Hradišti cítí, že mužstvo potřebuje impulz, nového šéfa lavičky.

„Chceme někoho mladšího, ale kdo už má prvoligové zkušenosti,“ nastínil Šumulikoski.

Dočasné řešení s asistenty Janem Palinkem jeho synem Tomášem a Janem Baránkem kýžený efekt nepřineslo. Čtyři dny po výprasku v Liberci vybouchlo Slovácko ve třetím kole MOL Cupu v Kroměříži, kde ostudně podlehlo lídrovi třetí ligy jednoznačně 1:3.

„Bolí to moc. Chtěli jsme se zvednout, nastartovat se, bohužel jsem to nezvládli. Sami jsme se dostali do problémů, sami se z nich musíme vyhrabat ven,“ burcoval jeden z lídrů mužstva Marek Havlík po sobotním fiasku.

Oproti sobotnímu duelu nastoupilo v základu osm nových hráčů, ale žádná rezerva. Šanci dostali třeba brankář Fryšták, Břečka, Souček, Křišťan, Petržela, Juroška, Kozák.

„Protočili jsme sestavu, viděli jsme v akci hráče, které jsme potřebovali vidět. Ale moc nepotěšili,“ prohodil Jan Palinek, jenž po zápase předstoupil před novináře. „Budeme muset do kádru sáhnout, blíží se zima, musíme na tom zapracovat. Bohužel, u některých už to není, co bychom očekávali,“ prohlásil Palinek, aniž by ale někoho konkrétně zmínil.

David Moučka z Kroměříže (vpravo) se snaží dostat pod kontrolu balon během pohárového utkání proti Slovácku.

Během utkání byli hlavně slyšet Baránek se Šumulikoskim, který má na slovácké lavičce i v její kabině silné slovo.

„Nejsem trenér, ale jejich nadřízený. Vždycky jsem svůj názor řekl,“ podotkl bývalý kapitán Slovácka, jenž s řadou současných členů kádru ještě hrával.

Tréninkový proces a taktickou přípravu mají na starosti Baránek s Palinkem juniorem, jeho otec je svými zkušenostmi zastřešuje, o koučování se dělí Baránek se Šumulikoskim. I proto chce klub představit nového trenéra ještě během podzimu. Vzhledem k tomu, že ani jeden z asistentů nevlastní profilicenci, výjimka může trvat pouze šedesát dnů. Aktuální realizační štáb přitom může podzim teoreticky dokončit.

„Zastavit propad, kluky zvednout, nejsou na tom psychicky dobře, to je náš hlavní úkol do nedělního utkání,“ pronesl Palinek. „Situace není jednoduchá, musíme si udělat pořádek v kabině. Stavět na hráčích, kteří chtějí hrát, kteří budou za tým bojovat,“ připustil, že ve Slovácku nepanuje optimální atmosféra.

Do sestavy se může po jednozápasovém trestu vrátit stoper Hofmann, na marodce zůstává kapitán Daníček, k němuž přibyli Doski s Kohútem.

„Do neděle máme dostatek času, bude to úplně jiný zápas,“ věří Palinek.

V desátém celku ligy doufají, že se mužstvo umí proti favoritům vybičovat. Ještě s Westem na lavičce Slovácko připravilo Slavii zatím jedinou podzimní ligovou ztrátu, remizovalo na Spartě, doma porazilo Ostravu.