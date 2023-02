Musíme poděkovat Filipovi, ocenil Svědík Nguyena. Vítězný gól neviděl

„Je to nějaký návod. Asi budu muset vždycky jít do útrob stadionu, abychom stříleli góly,“ usmíval se Svědík po utkání v Liberci.

Slovácku to v úvodu jara nelepí. Ve třech duelech se trefilo jen dvakrát. Vždycky ale udrželo čisté konto, sedmibodový zisk ho pevně ukotvil v elitní šestce, která si to v nadstavbě rozdá o titul a evropské poháry.

„Jsme ambiciózní klub. Bylo by alibistické říkat, že chceme hrát střed tabulky,“ prohodil gólman Filip Nguyen, který neinkasoval už 333 ligových minut.

„Číslo je to hezké, ale nekoukám na něj. Za tři nuly jsem rád. Je důležité neinkasovat, když nám to vpředu do branky moc nepadá. Ale samozřejmě to není jen moje práce, ale celého týmu. Jednou se daří mně, jednou klukům, takže jsem rád, že to takhle funguje,“ povídal Nguyen, který udržel Slovácko ve hře několika těžkými zákroky v první půlce.

„Musíme poděkovat Filipovi, že jsme přežili pár akcí. Utkání by se vyvíjelo úplně jinak. Zneškodnil určitě dvě tutové šance. Tohle byl základ a klíč k tomu, abychom tady uspěli,“ věděl Svědík.

Do týmové poklady přispějí po utkání pod Ještědem oba. Nguyen chytal v Liberci, odkud zamířil předloni do Hradiště, jako soupeř poprvé.

„Bylo to zvláštní, nostalgické, když jsme přijížděli do města a já viděl okolí, stadion, kde jsem odchytal tolik zápasů,“ líčil Nguyen.

Do peněženky sáhne také Svědík. „Načítá se mi to. Každý rok mám jednu kartu, takže to bude ještě víc než normálně. Za hloupost se platí. Takže budu platit,“ povídal Svědík, který vybouchl těsně před koncem normální hrací doby.

„Ano, je to moje chyba, ale na druhou stranu, pokud by se za tohle vylučovalo, je každý zápas vyloučených pět trenérů. Emoce ve mně jsou, patří ke mně. Pan Radina to posoudil takto. Myslím, že to bylo velice přísné,“ byl přesvědčený Svědík, na jehož místo hlavního trenéra v nedělním domácím duel proti Plzni povýší asistent Josef Mucha.

Sobotní utkání v Liberci rozsekla akce střídajících hráčů. Kim posadil míč z pravé strany na hlavu Mihálika, který nechytatelně zavěsil. A Slovácko protáhlo sérii bez porážky na čtyři kola.