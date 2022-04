Evropa na dosah. Slovácko sní o pohárovém triumfu, šanci má i v lize

MF DNES shrnula, oč v něm týmu trenéra Martina Svědíka půjde.

Prioritou je finále poháru

Ligová soutěž promine, ale stěžejní zápas odehraje Slovácko v MOL Cupu ve středu 4. května od 19 hodin na Městském stadionu v Uherském Hradišti proti Spartě.

„Priorita je pohár. Všichni se na něj soustředíme, protože chceme vyhrát nějakou trofej pro Slovácko,“ těší se Svědík na fotbalový svátek, k němuž se všichni v Hradišti a okolí upínají.

Slovácko postoupilo do finále potřetí, v letech 2005 a 2009 v něm ale prohrálo s Ostravou, respektive Teplicemi.

„Pohár je hlavní cíl této sezony,“ nezastírá Jurečka. „Domácí finále se Spartou je skvělá odměna pro nás i fanoušky. Bude to velký den, na který se musíme dobře připravit.“ Když ho v roce 2017 vyhrál sousední Zlín, shodou okolností se kvalifikoval přímo do skupinové fáze Evropské ligy.

Pokud by UEFA nepustila do pohárů válčící Rusko, Slovácko by pohárový triumf katapultoval do 3. předkola Evropské ligy. Pak by mu stačil jeden postup v letní kvalifikaci a v nejhorším případě by si zahrálo skupinu Konferenční ligy.

I brambory znamenají Evropu

Čtvrtým místem po základní části vyrovnali své ligové maximum z loňského ročníku. Ale nejen proto ho budou chtít v nadstavbě uhájit. Pokud by prohráli finále MOL Cupu, znamenala by bramborová medaile jízdenku do Evropy.

„Doufám, že ho udržíme, máme k němu dobře nakročeno. Je v našich silách, abychom si pohlídali,“ připomněl Jurečka, že si Slovácko nese luxusní osmibodový polštář před pátou Ostravou.

„Máme dobrý náskok. Půjde o to zvládnout oba domácí zápasy. Stěžejní bude ten s Baníkem. Tam se rozhodne,“ tuší Svědík.

K vzájemné konfrontaci dojde už ve druhém kole nadstavby. A Slovácku bude zřejmě stačit i plichta. Těžko si představit, že by Ostrava oškubala Slavii i Plzeň.

V Uherském Hradišti jen litují, že zápasy s vedoucím triem odehrají venku.

„Los je nepříjemný. Chtělo by to mít doma aspoň jednoho atraktivního soupeře, na kterého přijde plný stadion. Bohužel je to tak dané,“ uvedl Svědík před nedělním výjezdem do Plzně.

Vítaným bonusem aspoň je, že s úspěšnou(?) sezonou se může Slovácko stejně jako loni rozloučit před svými fanoušky.

Jurečka o krále kanonýrů

Jiří Kowalík v sezoně 2002/03 a Milan Ivana v ročníku 2005/06. Slovácké řady nejlepších ligových střelců může rozšířit Václav Jurečka, který se po základní části osamostatnil na čele kanonýrů soutěže.

„Na to se mě ptá hodně lidí. Trošku to mám v hlavě, ale důležité jsou tři body a jak se daří týmu,“ pronesl diplomaticky Jurečka po středečním zápase, ve kterém se dvakrát prosadil z penalty a svoji bilanci vylepšil na 14 přesných zásahů.

Sesadit ho můžou plzeňský Beauguel, ostravský Almási a slávista Lingr, kteří jsou v závěsu za slováckým snajprem o jediný gól. Přesto není Jurečka se svojí produkcí spokojený. „Čekal jsem na jaře od sebe více. Branek mohlo být více. Nějaké šance jsem měl, něco jsem zazdil,“ doplnil Jurečka, který po sezoně ze Slovácka zmizí.