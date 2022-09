Slovácko opět selhalo, o výhru s Boleslaví přišlo v nastavení

„V nastavení máme na naší polovině trestný kop a místo toho, abychom to dohráli a odvezli si odsud vítězství, byť nezasloužené, inkasujeme. Je to smutné, kór když to takhle dopadne v posledních vteřinách,“ štvalo trenéra Slovácka Martina Svědíka.

Také hosté udeřili v nastavení poločasu, Brandner sklepl hlavou míč po dlouhém nákopu Hofmanna k noze Doskiho, který se trefil v lize podruhé za sebou. Stejně jako proti Slavii to však nebyl vítězný gól.

Po čtvrtečním zápase na evropské scéně udělal Svědík osm změn v zahajovací sestavě, kromě Hofmanna v ní ponechal jenom Daníčka s Holzerem. První letošní soutěžní start si připsal brankář Tomáš Fryšták, který nahradil nejistou jedničku Nguyena.

„Těšil jsem se, dlouho jsem nechytal v ostrém zápase. Doufal jsem, že to zvládneme s nulou vzadu,“ mrzelo Fryštáka, který byl v neustálé permanenci.

K udržení čistého konta chybělo nejlepšímu hráči Slovácka pár vteřin. Kapituloval z poslední střely zápasu, celkově desáté mířící mezi jeho tyče. „Balon se vyvalil před jejich hráčem, který to napálil. Míč byl tečovaný, ani nevím, přes koho to šlo,“ líčil Fryšták, který z brány sledoval herní trápení svých spoluhráčů.

„Nebylo to vydařené utkání. Vůbec jsme se nedostali do hry. V první půlce jsme nechytili začátek. Celý druhý poločas jsme nebyli aktivní. Boleslav měla šance a vyrovnání bylo jen vyústěním naší pasivní hry,“ uznal Fryšták.

Ve stejném duchu hodnotil střetnutí také Svědík: „Není každý den posvícení, ani nemůže při našem náročném programu. Některé věci a vazby vázly.“

Mužstvo nenakopl ani příchod čerstvých sil v průběhu druhé půle. „Věřili jsme, že když prostřídáme, bude to lepší, ale bohužel jsme se z tlaku nedostali. Už jenom proto, že nám Pišta Mihálik nahoře neudržel žádný balon,“ poznamenal Svědík.

Už ve čtvrtek nastoupí Slovácko v Kolíně nad Rýnem k druhému zápasu Konferenční ligy.