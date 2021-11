Rekordman Petržela: Překonat i Šilhavého by bylo hezké. Pět set? Je to možné

„To číslo je úctyhodné, neuvěřitelné,“ řekl slovácký trenér Martin Svědík. „Klobouk dolů před tím, jak se Milan pořád udržuje. Je v dobré kondici, stále je rychlý a pořád ho fotbal baví. Klidně může mít těch startů ještě více. A třeba i v příští sezoně...“

Opravdu?

„To je daleko. Bude záležet na mém zdraví. Přece jen v pokročilejším věku je člověk náchylnější na nějaké zranění. Ale každý zápas, který teď přidám bude plus,“ řekl osmatřicetiletý Petržela po remíze 2:2 v Karviné.

Celkovým rekordmanem v české i československé nejvyšší soutěži je nynější trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý, který odehrál 465 prvoligových utkání. Petrželovi by se líbilo, kdyby dosáhl i na tuto metu.

„Překonat i jeho by bylo hezké,“ přiznal Petržela. „Nynější rekord si ale ještě ani pořádně neuvědomuji, i když je to pěkné. Pomohlo mi, že se mi vyhýbala zranění. Rozhodně bych ještě nechtěl končit.“

Takže meta pěti set utkání není nedostižitelná?

To mi každý předhazuje. Je to možné, ale bude velice těžké držet se s těmi mladými a novými hráči, co přicházejí. Konkurence je velká. Je tam hodně překážek.

Máte vůbec ve Slovácku smlouvu i na příští rok?

Mám ji do léta, takže uvidíme, co bude dál.

Budete o novém kontraktu vyjednávat?

Počkám si na vedení, oni musejí mít zájem, začít jednat. Nemohu jít za nimi a prosit je, aby mi dali smlouvu.

Už vám Stanislav Vlček blahopřál, že jste ho dotáhl?

Ještě ne. A možná ani nebude. My teď se slávisty nemáme moc dobré vztahy...

To mluvíte jako někdejší hráč Plzně?

Ano, teď to je mezi nimi vyhecované.

Prvoligové starty jste kromě Slovácka sbíral v Drnovicích, se Spartou, Jabloncem a Plzní. Plzeň je u vás určitě nejvýše, že?

Prožil jsme tam jedenáct krásných let. Zažil jsem tam všechno možné, zahrál si všechny soutěže, poháry. Vyhráli jsme i nějaké trofeje. To angažmá hodnotím nejlépe.

Nějakou trofej byste ale mohli získat i se Slováckem, které se pohybuje na špici.

Sezonu jsme rozehráli parádně, ale musíme být pořád ve střehu, nemůžeme polevit. A se soupeři jako je Karviná bychom neměli ztrácet, protože by nás to na konci mohlo mrzet.

V Karviné jste střídal, když jste vedli 2:1. Ukázalo se, že to bez vás nejde, když domácí poté vyrovnali?

Nebylo to mnou. (směje se) Místo mě šel do hry Navrátil, který je stejný typ, má perfektní fyzický fond, dokáže toho hodně oběhat.

Přesto, nemrzelo vás, že jste rekordní utkání nedohrál až do konce?

Od toho je trenér, to neovlivním. Asi můj výkon nebyl takový, abych v sestavě zůstal. Nebyl jsem ale fyzicky vyčerpaný.

Jak jste vůbec viděl závěr zápasu, v němž jste přišli o výhru?

Když jsme otočili stav na jedna dva, tak na nás asi dolehlo uspokojení. Místo, abychom soupeře dorazili, nechali jsme ho nadechnout a on toho využil.