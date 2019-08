Petrželovo představení proti Příbrami: dva góly i strach o kouče

O výhře 2:0 nad Příbramí rozhodl svými prvními góly za Slovácko, skórovat v utkání dvakrát se mu v lize povedlo teprve podruhé v kariéře. V prvním poločase přitom nic nenasvědčovalo, že slováckým fandům připraví své galapředstavení.



„Drželi jsme se sice strategického plánu a dostávali jsme se dobře k odraženým míčům, ale nepřinášelo nám to efekt, protože se nám hlavně přes křídla nedařilo dávat centry před bránu,“ popsal kouč Martin Svědík, co v pauze vyčítal oběma krajním záložníkům.

Petrželovo zlepšení bylo okamžité. Po minutě hry využil Daníčkovy kolmice, kličkou se zbavil protihráče a gólem svůj tým uklidnil.

O čtvrt hodiny později pak využil toho, že na malém vápně útočník Zajíc drží zády k bráně míč, a než se s ním spoluhráč otočil, práskl do něj Petržela sám.

„Je možné, že mi Zajda vyčte, že jsem mu to ukopl. Ale on toho naštěstí moc nenamluví,“ smál se Petržela. Bezprostředně po gólu mu ale úplně do smíchu nebylo, nezvyklý zdravotní problém totiž na lavičce potkal kouče Svědíka, který se při radostné oslavě srazil se sportovním manažerem Veličem Šumulikoským a skončil i v péči lékaře.

„Úsměvný moment. Šumi rozběhnutý jak tank a trefil mě mezi žebra, bylo to velice nepříjemné. Pak říkal, že už to tak slavit nebude, ale já chci, aby se spontánně radoval i dál,“ popisoval Svědík, který zápas dotrénoval v bolestech. „Nejen že bolí, ale nemůžu pořádně dýchat. Doufám, že to bude dobré, ale spíš tuším, že se teď čtrnáct dní nevyspím.“

„Strach jsem měl. Nevěděl jsem, co se tam stalo. Pak jsem viděl, že ho naši doktoři zvedli a je nějakým způsobem v pohodě. Všem se nám ulevilo,“ doplnil záložník Petržela, který nejlibovější moment v utkání předvedl o pár minut dříve. Z rohu vápna přešel slalomem přes tři protihráče, kličkou se vyhnul i brankáři, jen náročným křížným zakončením pak těsně minul vzdálenější tyč.

„Mohlo to skončit gólem, ale i tak jsem spokojený. Hlavně jsem rád, že se nám podařilo utkání zvládnout, potvrdili jsme cennou výhru v Plzni a nezopakovali jsme špatný výkon doma s Budějicemi,“ připomněl porážku z úvodu sezony následující po vítězství na Spartě.

Petrželův přínos ocenil i trenér Svědík. „Vzal to na sebe, dal góly a tím potvrdil svou rozdílovost. Přesně takového hráče jsme potřebovali. Ale nechci, aby to bylo o jednom hráči, celkově mužstvo pracuje velice dobře. I z pohledu obranné fáze, vždyť Příbram jsme za celý zápas k ničemu nepustili,“ potěšilo kouče.