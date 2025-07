Že jsme outsider? Tipy nečtu! Trávník o roli kapitána, novém trenérovi a predikcích

Byla to volba kabiny nebo trenérů?

Vybral mě realizační tým. Měl bych být spojkou s kabinou. Ale zkušených hráčů je tady více, a i když byl kapitánem Vlasta Daníček, role se nemění. Lídrem bude dál, stejně jako bych jím měl být i já. Jsou tam také Milan Petržela, Petr Reinberk.

Co jste říkali na Petrželův překvapivý návrat ?

Informace se objevila ze dne na den a pak už to bylo rychlé. Nebylo to tak, že bych to čekal nebo ne, ale Milan je zpátky a nikdo s ním žádný problém nemá. Můžeme být jenom rádi. Zapadl hned.

Není už načase, aby za to vzala nastupující generace jako Juroška, Kim, a ne jen zkušení hráči jako vy?

Tlačíme na ně, aby rostli a brali zodpovědnost na sebe, aby všechno nenechávali jen na starších. Je to náš další úkol.

Co se změnilo pod koučem Kameníkem?

Tréninkové jednotky, hodně jsme zapracovali na defenzivě, která nás dost trápila v minulé sezoně. Doufám, že to bude vidět.

V čem konkrétně byla potíž?

Měli jsme potíže se zraněními, vypadávali často stopeři, nebyli jsme tak sehraní. Svoji roli hrála i defenzivní práce celého týmu. Dostávali jsme hrozně moc gólů, často brzo a ve chvíli, kdy jsme neměli výsledky, pro nás bylo strašně těžké se dotahovat.

Neděsí vás výsledky letní přípravy, kterou jste prošli bez vítězství?

Ještě jsem to nezažil. Je to nějaké srovnání, ale liga je úplně o něčem jiném. Na soustředění jsme odehráli výborný zápas se Šachtarem Doněck (1:1) a zbývající dva, které jsme prohráli, byly minimálně vyrovnané a měli jsme i více šancí. Loni jsme měli problémy i s ofenzivou a střílením branek. Bude si to muset sednout. Po čtyřech kolech se ukáže, jaké bude mít ambice.

Spousta odborníků a médií vás řadí do skupiny o záchranu.

Vůbec to nečtu. Nevím, kam nás pasují. Máme jasný cíl. Chceme být minimálně v prostřední skupině. Rozhodně musíme být lepší než minulou sezonu. Všichni víme, kde nás tlačila bota. Pracovali jsme na tom. Věřím, že to bude jenom lepší.

Jak je nastavená kabina?

Je v ní bojovná nálada, nervózní nejsme, ani bychom neměli být. Pro každého hráče je to další šance něco dokázat, posunout se.

Do klubu přišel Tomáš Skuhravý, který zastupuje nového spolumajitele společnost Auto UH. Jak se projevuje?

Objevil se na soustředění, chodil mezi námi, ale moc jsme se nebavili. Žádný proslov neměl. Díval se jen z dálky. Asi bude komunikovat hlavně s vedením klubu.

Po roční pauze bude derby se Zlínem a už ve druhém kole. Chybělo vám?

Je jen dobře, že se vrátilo do regionu. Tak by to mělo být. Těším se.

Michal Trávník je po sedmi letech zpět v dresu Slovácka.

Sledoval jste, jak krajský rival posiloval?

V lize bude mít kvalitu každý mančaft. Nevidím soupeře, u něhož bych si řekl, že je lehčí. Každý zápas bude těžký.

A do ligy se tlačí ze druhé ligy oba brněnské kluby.

Ambice mají, ukazují to na přestupovém trhu. Brno je velké město a také patří do ligy.

Co říkáte boomu české ligy?

Obecně je pro fotbal jenom dobře, že jde nahoru, že se český fotbal může v Evropě zvednout a jít ještě dále. I když pro menší kluby to může být složitější.