Ve Slovácku najdu klid, možná jsem přinesl štěstí, zářil Krmenčík po návratu

„Někdo mi po zápase říkal, že jsme vyhráli doma po dlouhé době. Možná jsem přinesl trochu štěstí. Takhle to musí zůstat,“ usmíval se Krmenčík, který naskočil do vyhroceného utkání s Ostravou (1:0) na závěrečných 35 minut jen pár dnů poté, co rozvázal smlouvu v kyperském Apollonu Limassol.

Trenér Roman West zvažoval, že byste začal v základní sestavě. Dal byste to?

Začnu tím, že jsem si musel vyřešit svoje věci v Apollonu. Přiletěli jsem do Česka ve středu v šest ráno, vstávali jsme v jednu ráno. Jsem tady čtyři dny i s cestou. Nebylo to pro mě jednoduché. Cítil jsem se trošku unavený, ale postupně se to lepšilo. Řekl jsem trenérovi, že jsem připravený na poločas. Zvládli jsme to včetně mě, takže spokojenost. Zvítězili jsme zaslouženě.

Kolik vám chybí do top formy?

Nevím. Absolvoval jsem v Apollonu pod Adriánem Guľou celou přípravu. V kondici bych problém neviděl, ale musím se sehrát s týmem.

Hned po vystřídání jste Chalušovi vypíchl míč skluzem a fanoušci vás okamžitě odměnili potleskem. Nabudilo vás to?

Popravdě jsem to nezaregistroval. Ale je hezké vyhrát první souboj, když po dlouhé době nastoupíte v české lize. Jasně, raději bych dal gól, ale nejdůležitější bylo, že jsme vyhráli.

Že po zápase vyvolávali vaše jméno, vám ale neuniklo, že?

Zahřálo mě to u srdce. Fanoušky musím pochválit. Fandili celý zápas. Občas překřičeli i chachary.

Co očekáváte od návratu do české ligy, od Slovácka?

Že se budeme prát o první šestku. Chceme hrát hezký a bojovný fotbal, dávat hodně gólů. Jsme na dobré cestě. Vyhráli jsme druhé utkání v řadě. Musíme se toho držet, i když nás čeká těžký soupeř (Sparta) v pátek.

Slovácko má ale založenou hru hlavně na pevné obraně. V pěti kolech zaznamenalo je dva góly.

Když na tom budeme usilovně pracovat a makat do posledních chvil, góly určitě přijdou. Musíme tomu jít naproti.

Jak blízko jste byl nějaké šanci? Na konci, když jste chtěl nahrávku od Kima?

Mohl mi to prostrčit. Škoda. Ale rozhodl se zakončit. Byl z toho roh. Také jsem mu řekl, že se na něj nezlobím, že to byla hezká střela.

Hráči Slovácka se radují z gólu v utkání proti Baníku.

Musel jste hodně běhat a bránit. Nevadí?

Jsem jeden z nejvyšších. Mým úkolem při obranných standardkách je bránit. Baník nás tlačil, ale zdatně jsme to odbránili. Bylo to nepříjemné. Hlavně jeden centr na zadní tyč a mohl být všechno jinak.

Prý si vás hned vzal pod patronát váš plzeňský spoluhráč Milan Petržela?

S Milánkem jsme odehráli hodně zápasů, nahrál mi na spoustu gólů. Víme o sobě. Těším na spolupráci s ním. Hlavně on byl strůjcem, proč jsem přišel do Slovácka.

Lákal vás sem?

Známe se delší dobu. Probírali jsme s manželkou, že se chceme vrátit do Česka. Všude, kde jsem hrál, jsme bydleli ve velkých městech. Chtěli jsme trochu klidu pro mě i pro moji rodinu. Slovácko byla nejlepší volba, kterou jsme mohli udělat. Jsem rád, že mi umožnilo tady hrát. Budu dělat všechno proto, abych se mu odvděčil. Je to náš nový domov.