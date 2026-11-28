Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„Nesmysl a zase nesmysl,“ hodnotil trenér Slovácka Jan Jelínek dvě červené karty v páteční partii na hřišti Artisu Brno, kde jeho tým prohrál 1:4.
Pozoruhodné je, že všech osm vyloučení posbíralo Slovácko ve venkovních duelech a dvakrát dokonce dohrávalo v devíti. Třikrát přitom dostal červenou také jeho sok.
|
Pět gólů, čtyři červené a VAR v hlavní roli. Kouč Slovácka vyhlížel silvestr
Černá uherskohradišťská série začala už v úvodním kole v Edenu na Slavii. Po intervenci VAR šel předčasně do sprch v 60. minutě za stavu 1:4 z pohledu Slovácka křídelník Pavel Juroška.
„Na videu to vypadá hůře, než to bylo. Došlápl jsem ho, ale ne vší váhou, snažil jsme se nohu stáhnout. Neudělal jsem to úmyslně, byla to moje nešikovnost. Vře to ve mně. Mrzí mě to vůči týmu, vůči sobě, budu chybět,“ povídal Juroška, jehož absence se protáhla na tři zápasy.
Hned následující výjezd do Jablonce skončil dvojnásobným vyloučením. Už v sedmé minutě dohrál znovu na popud videorozhodčího brankář Milan Heča, který srazil Čanturišviliho před vápnem.
Druhým slováckým hříšníkem byl v 83. minutě střídající útočník Ousman Ceesay, který pykal za ostrý šlapák. V té době byli domácí také v desíti a Slovácko v rovnovážném stavu inkasovalo jediný gól utkání.
„Byla to divočina,“ prohodil Jelínek po duelu v Jablonci. Heča dostal stopku na jedno kolo, Ceesay na dvě.
Nejvíce červených karet v lize
1998/99 Žižkov 12
2022/23 Hradec Králové 11
1994/95 Plzeň 10
1995/96 Hradec Králové 10
1996/97 Jablonec 10
2023/24 Sparta 10
Po intermezzu v Mladé Boleslavi následovala šňůra tří venkovních zápasů s červenou kartou.
V Plzni (1:1) ji dostal v závěru za dvě žluté Timur Kostadinov, na Bohemians (0:2) byl vyloučený už ve 12. minutě stoper Behiratche za stažení unikajícího útočníka a v Liberci (2:0) forvard Puškáč za nic neřešící tvrdý faul na polovině soupeře. Kostadinov a Behiratche stáli jedno utkání, Puškáč tři.
„Ještě jsem se s tím nesetkal, ale už je to alarmující. Je na čase si to vyříkat v kabině, takhle se hrát nedá,“ naštval se hradišťský kapitán Michal Trávník po páté červené v Ďolíčku.
|
Slovácko slaví i díky genialitě Vorlického. Konečně začínáme sklízet ovoce, líčí
Na Spartě a v derby ve Zlíně udrželo Slovácko disciplínu, na Artisu to ale opět bouchlo, byť červené karty pro Kostadinova a domácího Adedrirana za úder do tváře byly obě diskutabilní.
„Chtěl jsem dát gól, ale soupeř mě zezadu strčil. Pokračoval jsem v akci a setrvačností svého pohybu jsem ho neúmyslně udeřil do obličeje. Smůla,“ líčil Kostadinov.
Duel pro severomakedonského hříšníka skončil v 49. minutě za stavu 1:1 a v době, kdy hrálo Slovácko přesilovku. Jeho zkázu pak dokonal Heča komickým kouskem v 87. minutě.
Hostující gólman se ocitl mimo pokutové území a k úžasu všech sebral nakopnutý míč do rukou před vápnem. Široko daleko byl sám. „Nevím, jestli ztratil orientaci,“ kroutil hlavou nejen Jelínek.
Protože Slovácko už nemohlo střídat, musel se do branky postavit obránce Behiratche, který ještě dvakrát inkasoval.
„Sabotáž našeho výkonu. Druhý poločas byly některé věci jako na Silvestra,“ odfoukl si Jelínek. Servítky si nebral ani Trávník: „Byla to od nás totální blamáž, stydím se. Druhý poločas byla komedie.“
Každopádně Slovácko v Brně překonalo klubový rekord ze sezony 2003/04, kdy ještě jako 1.FC Synot dostalo sedm červených karet.