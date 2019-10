Fotbalové Slovácko čeká série zápasů s týmy zespodu

„Máme vždy stejné cíle. Navíc jsme mužstvo, které v momentě, kdy v zápase poleví, má problém s každým soupeřem. A zároveň je liga od nějakého pátého místa dolů tak vyrovnaná, že nejde říct, kdo v těchto zápasech je a není favorit,“ namítá kouč Slovácka Martin Svědík.

„Záleží opět na našem výkonu. Ten je zatím dost nevyrovnaný, je potřeba jej stabilizovat, nebýt jako na houpačce. Jde o to přistupovat ke všem zápasům jako k těm vítězným, pak by to nedopadalo, jako se nám někdy stává.“ Na každého ze jmenovaných soupeřů se podle něj také liší příprava.

„Třeba Karviná nedostává moc branek, nemůžeme dělat závěry z prohry 0:4 na Spartě,“ připomíná Svědík pouhých 14 gólů v síti Slezanů ve 12 utkáních. „Hráli vyrovnané utkání v Plzni, vyhráli v Příbrami, ve Zlíně, to je třeba brát jako varování. Mančaft šel nahoru, je oproti loňsku daleko pracovitější. Mají jedenáct bodů, což není až tak málo.“

Slovácko jich má 18. Tým před reprezentační pauzou povzbudila výhra 3:1 nad Libercem, hráči po povedeném úvodu sezony čekali v lize na plný bodový zisk od poloviny srpna.

Karviná - Slovácko Sledujte v neděli od 15.30 hodin online.

„To taky zkresluje. Nevyhráli jsme sice některé zápasy, které jsme vyhrát chtěli, na druhou stranu jsme měli těžké zápasy na Slavii, na Baníku. Samozřejmě nás mrzí domácí remízy s Teplicemi a s Mladou Boleslaví, ale ani to nejsou lehcí soupeři, remíza v Olomouci při hře v oslabení taky měla svá pro a proti,“ uvažuje trenér Svědík. „Ale jsme velice rádi, že jsme zvládli domácí utkání s Libercem. Je to povzbuzení do dalších zápasů, do další práce.“

Utkání v Karviné bude prestižní pro útočníka Ondřeje Šašinku, u soupeře totiž působí jeho starší bratr Jakub. „S bráchou jsme v kontaktu každý den a už se hecujeme. Karviná doma nedostává moc branek a snaží se to hrát jednoduše. My bychom chtěli být aktivní a myslím, že by na ně mohlo platit napadání již v rozehrávce. Samozřejmě pak bude záležet i na naší produktivitě,“ tuší slovácký Šašinka.