ONLINE: Slovácko - Karviná 1:1, Medved po čtvrt hodině vyrovnává

Poslední čtyři ligové zápasy, jeden bod. Sérii tří porážek Slovácko přetrhlo minulý týden v Pardubicích, kde s posledním týmem tabulky remizovala. V týdnu se na Pardubicko vydalo z novu, na postup do osmifinále Mol Cupu proti divizním Horním Ředicím se hodně nadřelo.
Karviná se po nadějném startu zasekla, z posledních pěti kol získala jen tři body za vítězství nad Teplicemi. Pak podlehla na Slavii a Jablonci, čili druhému a třetímu týmu tabulky.
Chuť si spravila v týdnu v poháru, kdy smetla druholigové Táborsko 6:1 na jeho hřišti.
J. Borek - G. Ndefe, F. Vaško, V. Daníček, M. Koscelník - M. Šviderský, M. Trávník, P. Blahút, M. Havlík, A. Marinelli - Ž. Medved
P. Juroška, M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk, T. Fryšták, M. Rundič, M. Kvasina, A. Stojčevski, J. Hamza, J. Mulder, D. Barát
J. Fiala, O. Mrózek, J. Křišťan, V. Neuman, J. Fleišman, L. Ezeh, P. Kačor, J. Chytrý