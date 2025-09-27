Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slovácko - Karviná 1:1, Medved po čtvrt hodině vyrovnává

Autor: ,
Sledujeme online   14:44
Fotbalisté Slovácka po vydřeném postupu v domácím poháru v Horních Ředicích nutně potřebuju zabrat i v lize. V 10. kole nejvyšší soutěže hostí Karvinou. Utkání můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.
Fotogalerie2

Fotbalisté Slovácka slaví vyrovnávací trefu v utkání s Karvinou. | foto: ČTK

Poslední čtyři ligové zápasy, jeden bod. Sérii tří porážek Slovácko přetrhlo minulý týden v Pardubicích, kde s posledním týmem tabulky remizovala. V týdnu se na Pardubicko vydalo z novu, na postup do osmifinále Mol Cupu proti divizním Horním Ředicím se hodně nadřelo.

Karviná se po nadějném startu zasekla, z posledních pěti kol získala jen tři body za vítězství nad Teplicemi. Pak podlehla na Slavii a Jablonci, čili druhému a třetímu týmu tabulky.

Chuť si spravila v týdnu v poháru, kdy smetla druholigové Táborsko 6:1 na jeho hřišti.

Chance Liga 2025/2026
27. 9. 2025 15:00
Zápas probíhá
Slovácko : Karviná 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
17. D. Krčík (vla.)
Góly:
10. D. Krčík
Sestavy:
J. Borek - G. Ndefe, F. Vaško, V. Daníček, M. Koscelník - M. Šviderský, M. Trávník, P. Blahút, M. Havlík, A. Marinelli - Ž. Medved
Sestavy:
J. Lapeš - S. Camara, A. Traoré, D. Krčík, A. Labík - R. Štorman, A. Bužek, E. Ayaosi, D. Samko, E. Singhateh - A. Gning
Náhradníci:
P. Juroška, M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk, T. Fryšták, M. Rundič, M. Kvasina, A. Stojčevski, J. Hamza, J. Mulder, D. Barát
Náhradníci:
J. Fiala, O. Mrózek, J. Křišťan, V. Neuman, J. Fleišman, L. Ezeh, P. Kačor, J. Chytrý
10. kolo

5. kolo

Kompletní los

9. kolo

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
2. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

27. září 2025  14:03,  aktualizováno  15:14

Fotbalisté Slovácka po vydřeném postupu v domácím poháru v Horních Ředicích nutně potřebuju zabrat i v lize. V 10. kole nejvyšší soutěže hostí Karvinou. Utkání můžete od 15.00 sledovat v online...

Bayern deklasoval Brémy a je dál stoprocentní, Kane vstřelil stý gól za klub

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v předehrávce 5. kola německé bundesligy 4:0 Brémy a zůstali v čele tabulky s plným počtem bodů. Dvakrát se trefil anglický kanonýr Harry Kane, jenž už má na kontě...

26. září 2025  22:47

Slavia - Dukla 2:0, oba góly dal navrátilec po trestu Chorý, hosté byli bezzubí

Slávističtí fotbalisté zvládli páteční předehrávku 10. kola, udrželi ligovou neporazitelnost a minimálně do soboty se posunuli do čela tabulky. Doma porazili Duklu 2:0 díky dvěma gólům útočníka...

26. září 2025  18:05,  aktualizováno  22:37

