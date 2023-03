Slovácku fandil i hokejista Voráček. Přinesl nám štěstí, děkoval Kadlec

„V poledne si u mě byl pro lístky na zápas. Ještě jsme se spolu nebavili, ale řeknu mu, že bude muset chodit častěji. Přinesl nám štěstí,“ vzkázal Kadlec bývalému kapitánovi české reprezentace.

Spoluhráči věděli, kdo vám fandí?

Věděl jsem to jen já. Kluci se soustředili na výkon. Jsme rádi za každého fanouška a za takového tuplem. Ze sportovního prostředí, něco prožil, holku má z Hradiště. Na Slovácku je vítaný. Když tady zrovna bude, lístky mu rád dám.

V lize jste se prosadil poprvé od 28. února 2021. Úleva?

Je to důležité pro tým i pro mě. Nikdo nečekal, že dám gól zrovna já. Že byl vítězný, je ještě hezčí.

Míč jste uklidil do sítě s přehledem. Mířil jste k tyči?

Ocitl jsem se tam, ani nevím jak. Viděl jsem, že Vlas (Sinjavskij) má balon, že umí jeden na jednoho a nacentrovat. Šel jsem dopředu, pak jsem si cukl dozadu. Čekal jsem. Viděl mě skvěle. Polorybičkou jsme balon ideálně trefil čelem. Skoro jsem ho ani necítil na hlavě. Chtěl jsem dát míči razanci do protipohybu brankáře. To vyšlo. Uklidnilo nás to, nemuseli jsme se pak tlačit do útoku.

A udrželi jste čtvrté místo před Bohemians, kteří vás ve středu vyřadili z MOL Cupu.

Po dvou prohrách je to hodně důležité vítězství. Po nezvládnutém poháru s Bohemkou je to malá náplast, udobřili jsme si fanoušky.

Po třízápasovém trestu byl na lavičce opět trenér Svědí. Co se změnilo?

O poločase to dokázal nahecovat, probudit tým. Našel ta správná slova, co udělat jinak, co zlepšit. I když jsme vtipkovali, že jsme dvakrát vyhráli, když nebyl na střídačce, pak jsme zase dvakrát prohráli. Trenér chyběl, má autoritu, vidí to dobře. Dokázali jsme se semknout, zabojovat.