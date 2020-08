Slovácko je doma hodně nebezpečné, varuje jablonecký kouč Rada

„Slovácko je jeden z těch týmů, který má v lize hodně zkonsolidovanou sestavu a moc ji nemění. V létě jim odešel útočník Zajíc a brankář Trmal, ale posílil je nizozemský útočník Cicilia a teď se jim vrátil i záložník Hellebrand,“ řekl na klubovém webu jablonecký trenér Petr Rada.

„Čeká nás těžký zápas, protože Slovácko je doma hodně nebezpečné a navíc je posílené vítězstvím v derby ve Zlíně, kde otočilo zápas. To samo o sobě svědčí o jeho síle. Loni jsme na Slovácku vedli a nakonec jsme horko těžko ubránili bod,“ zavzpomínal na minulou sezonu Petr Rada.

Jeho kádr prošel přes léto velkou obměnou. Proti Pardubicím se představilo hned sedm posil, z toho pět v základní sestavě. Výhru nad nováčkem nakonec zařídil jeden z nových mužů v kádru, záložník Robert Hrubý, jenž naskočil až do druhé půle a přesnou hlavičkou zajistil svému novému klubu tříbodový zisk.

„Hlavně na psychiku bylo vítězství nad Pardubicemi důležité. První zápasy jsou takové jiné, než se liga trochu rozjede. Jde o sehranost a tyto zápasy jsou většinou o tom, kdo udělá první chybu,“ poznamenal 26letý Robert Hrubý, který do Jablonce přišel na hostování z Baníku Ostrava. „Musíme to teď přetavit v další výhry v následujících kolech. Věřím, že další zápasy nám pomohou ještě lépe se sehrát, po Slovácku bude reprezentační pauza, takže bude čas to ještě stmelit.“

Kromě Hrubého se v jabloneckém dresu poprvé před týdnem představili i Martinec, Podaný, Ladra, Zelený, Schranz a Čvančara, kdo z nich dostane šanci také teď?