Na levé straně vápna si patičkou prostrčil míč mezi dvěma obránci, dravým průnikem se jim dostal za záda a z těžkého úhlu s pomocí teče Čvančary blokujícího u bližší tyče zavěsil.
„Fantastické, jak se otočí kolem hráčů v dynamice s balonem u nohy. Doufám, že mu gól připíší, protože to celé vymyslel sám,“ zmínil slovácký trenér Jan Jelínek, že v zápise je vedený jako vlastní.
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„Na první branku ve Slovácku čekám dlouho. Necháme to na komisi. Přál bych si, aby mi ji připsali. Ale nejdůležitější bylo, že jsme vyrovnali,“ podotkl Vorlický.
Slovácko se tím ve 26. minutě vrátilo do zápasu, který lépe začali hosté. Po nahrávce Toma Slončíka otevřel skóre Čvančara, který o osm minut později zaskóroval nechtěně i na opačné straně.
„Ne že bych chtěl přímo trefit jeho nohu, ale snažil jsem se dostat míč do co nejvíce nebezpečného prostoru a věděl jsem, že míč může tečovat,“ líčil Vorlický, který v 59. minutě z utkání nuceně odstoupil.
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Hned po zápase ale uklidňoval, že by to nemělo být nic vážného. „Dostal jsem snad třicet zpráv, co mi je. Měl jsem křeče. Řešíme to s kondičákem. Musíme naposilovat nohu. Ještě je zima, což pro moje tělo vzhledem k jeho historii není ideální.“
V té době už Slovácko po bleskovém obratu v úvodu druhé půlky vedlo 3:2 a hrálo přesilovku. Ve 37. minutě se hradecký kapitán Petrášek před domácím rohem ohnal loktem po Šimonu Slončíkovi a rozhodčí Panský mu po intervenci VAR dal červenou kartu.
„Vyloučení může přijít po faulu, ale tohle je obrovská kravina, nic neřeší. V kabině se Tomáš omluvil, chtěli jsme to zvládnout i pro něj. Ale jak jsme se chovali v pokutovém území, na lepší výsledek jsme pomýšlet nemohli,“ uznal Horejš.
Hradec přitom v oslabení ještě jednou udeřil gólem do kabiny už druhou minutu po vypršení nastavení úvodní půle. Na to se ale kouč Slovácka nevymlouval.
„Byl jsem hrozně naštvaný na naši křehkost v obranném boxu, tohle nás sráží. Že nás to položí, jsem ale strach neměl. Ještě jsem neviděl, že by hráči za jakéhokoliv stavu rezignovali,“ uvedl Jelínek.
Pod otočku se podepsal i Vorlický, jehož sražený centr uklidil do sítě Puškáč. Do osobních statistik mu tak nepřibyla ani asistence. V 55. minutě dokonal obrat Král, který trkl hlavou do sítě centr Havlíka.
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„Máme první domácí výhru před fantastickým publikem. Jsem nadšený, dvě vítězství po sobě, konečně začínáme sklízet ovoce naší práce,“ radoval se Vorlický.
Slovácko odskočilo poslednímu Zlínu na 10 bodů, hosté opouštěli Hradiště zklamaní, v závěru jim na cestu přibalil čtvrtý gól Blahút.
„Slovácko zaslouženě vyhrálo a brácha k tomu přispěl dobrým výkonem,“ gratuloval Tom Slončík svému sourozenci, se kterým pak „dohráli“ zápas doma ve Zlíně u rodičů.