Vítězný gól, pak červená. V kabině jsem trnul, přiznává slovácký Mareček

„Teď už je to naštěstí v pohodě, ale po červené kartě to v kabině nebylo vůbec příjemné. Musím poděkovat spoluhráčům, kteří to dohráli do vítězného konce. Za první gól jsem o to šťastnější,“ povídal Mareček po třetí podzimní výhře Slovácka v poměru 1:0.

Takže aspoň malá oslava bude?

Nevím, jestli kluci něco vymyslí. Nic jsme po zápase neplánovali. Za první gól jsem hodně rád. Čekal jsem dlouho. Červená je klukovina, která nás naštěstí nestála body.

Vyloučení tedy berete jako spravedlivé?

Jasně. Byla to klukovina. Byl jsem přemotivovaný. Chtěl jsem zastavit akci, protože jsem viděl, že jdou do celkem nadějného brejku. Šel jsem do soupeře ostře, naštěstí jsem ho moc netrefil. Po zápase jsem se s hráčem Hradce (Jan Král) bavil, je v pořádku.

Ze hřiště jste šel v 60. minutě a za čtvrt hodiny vás do šatny následoval vyloučený trenér Martin Svědík. Co jste si řekli?

Moc jsme si nepopovídali, drželi jsme klukům palce. Zapnul jsem si zápas na mobilu a sledoval ho.

Třetí zápas ze čtyř jste končili o desíti. Čím si to vysvětlujete?

Je tady VAR. Když si rozhodčí není jistý, jde se na zákrok podívat. Pak to potvrdí. Třeba jako předtím v Plzni. Tohle byla jasná červená. Moje blbost. Musíme se z toho poučit a zápasy dohrávat v jedenácti, abychom byli klidnější, přidali druhý gól a nestrachovali se až do úplného konce.

Za daných okolností je devět bodů výborných, že?

Musíme být spokojení. Po výkonu v Plzni, který nebyl ideální, jsme vyhráli – a po slušném výkonu. Zase jsme na vítězné vlně, kterou budeme chtít prodloužit v Jablonci.