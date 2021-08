Na favorita! Každý z nás na to čeká, říká kapitán hradeckého nováčka

I proto, že v duelu 4. kola nováček z Hradce na stadionu v Uherském Hradišti rozhodně nebude favoritem. Pro dosud neporažený tým začíná série tří utkání s týmy, které letos hrály či stále ještě hrají evropské poháry.

Slovácko vs. Hradec Králové Online reportáž v neděli od 16 hodin

Slovácko je sice z české pětice jediné, jehož cesta už skončila, ale výše zmíněné připomenutí současné síly týmu soupeře vysvětluje, od koho se čeká bodový úspěch. „Beru to jako první ze série testů proti týmům, které hrají nahoře. Každý z nás na to čeká, s takovými soupeři chceme hrát,“ hlásil hradecký kapitán Adam Vlkanova. Ani on, ani celý tým se tedy rozhodně necítí předem poraženi.

Slovácko má za sebou výbornou minulou sezonu, na kterou vcelku úspěšně, i přes minulou prohru v Plzni, navazuje. Nic na tom nemění ani vyřazení z předkola Evropské konferenční ligy, ze které ho ven poslal penaltový rozstřel v souboji s bulharským Plovdivem. Když se uváží kvalitní kádr vyšperkovaný bývalými reprezentanty Michalem Kadlecem a Milanem Petrželou, dvojicí patřící mezi nejzkušenější borce celé ligy, je respekt na místě.

Hradečtí mu ale nebudou chtít podlehnout. Stejně jako v předcházejících zápasech se nováček bude chtít spoléhat na hru, která mu vyhovuje, žádné čekání na to, s čím přijde favorit, by se konat nemělo. „Nechceme se podřizovat soupeři, budeme hrát svou hru jako v Karviné, kde jsme díky tomu byli lepší,“ uvedl Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče hradeckého mužstva Koubka.

Hradec se podobně prezentoval ve všech třech dosavadních ligových duelech. Ani jeden mu ale nepřinesl vítězství, ve všech vyválčil bod za shodnou remízu 1:1. Naposledy před týdnem v „domácím“ boleslavském duelu s Libercem, hrajícím téměř hodinu v deseti.

„S tímto zápasem jsme nebyli na rozdíl od dvou předchozích úplně spokojení, výsledek nás trochu mrzel, chtěli jsme tři body, abychom jich měli pět. Upřímně ale říkám, že nebýt Havelkova vyloučení, měli bychom to složité,“ poznamenal Hejkal.

Nedělní zápas začne v 16 hodin, za týden bude Hradec hostem pražské Sparty.