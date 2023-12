Brankář Slovácka Heča: Chytání na sněhu? To není fotbal, nedá se na to připravit

Mediálně propírané utkání se Sigmou komentovali hráči. Jaké bylo pro vás brankáře?

Se sněhem je to úplně jiný sport. Když je mokré hřiště, balon je rychlejší. Když je na něm led jako v Olomouci, je rychlejší třikrát tak. Hůře se kope do balonu. Pády na zem mnohem více bolí, jsou nebezpečné. Na to se nedá připravit.

A viditelnost? V televizi se ztrácel míč i vaši spoluhráči v bílých dresech.

Na obrazovce je to horší než na hřišti. Viditelnost byla docela v pohodě. Nepříjemný byl sníh padající do obličeje, to je podobné jako déšť. Zhoršuje to ale vítr.

Máte speciální obutí na sníh?

Klasické kopačky, nic moc se vymýšlet nedá. Sníh se na ně lepí jako na každé jiné boty. Když chvilku stojíte na místě, musíte si ho oklepat, jinak byste klouzal jako na teniskách.

A oblečení?

Tam toho také moc nevymyslíte. Nemůžete se moc navléct. A musíte si pohlídat, aby všechno oblečení bylo v jedné barvě. V Olomouci jsem byl celý v červeném, druhá sada je žlutá.

Nebyla vám zima ze spoluhráče Vlastimila Daníčka, který jako jediný nastoupil v drese s krátkým rukávem?

Nemá rád dlouhé, za jakéhokoli počasí hraje s krátkými. Ale měl rukavice, takže zima byla. (úsměv)

Co se zkřehlým tělem po takovém utkání?

Dát si pořádně teplou sprchu.

Poslední kalamitní víkend rozproudil debatu, jestli hrát v zimě, nebo ne. Jaký je váš názor?

Složitá debata. Loni v prosinci bylo deset stupňů Celsia. Když jsme hráli den před Vánocemi (rok 2020), bylo dokonce patnáct. Muselo by se hrát v létě a všechny termíny posunout. Takhle se hraje dlouho a jde o pár zápasů. A stejně trénujeme v lednu. Zima je nepříjemná, ale horší jsou terény. Stačí jeden zápas jako v Olomouci a zničíte si trávník na několik měsíců.

Už jste se dostali na hlavní plochu?

Tento týden ještě ne. Sníh na ní neleží, je zelená, ale jak moc je měkká, zjistíme až na předzápasovém tréninku. Zatím trénujeme na umělce, což není ideální. Pohyb na ní je jiný, cítíte odlišné svaly a přitahovače. Přechody z různých povrchů tělo trpí.

Těšíte se vůbec na sobotní zápas s Bohemians?

Jasně. A doufáme, že budou lepší podmínky. Už jen kvůli fanouškům, pro které to také není příjemné počasí na fotbal. Ale když si jdou stoupnout na dvě hodiny na náměstí na svařák, je to jako na zápase.

V létě jste se vrátil po pěti letech ze Sparty do Slovácka. Naplňují se vaše představy?

Jasně. Je to, co jsem čekal. Fotbalově se to posunulo. Výsledky nahrávají, že můžeme usilovat o evropské poháry. Šel jsem zpátky s tím, že budu chytat, a kromě pár zápasů, kdy jsem byl zraněný, to platí.