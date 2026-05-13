„Nějaká úleva to je, ale pořád můžeme spadnout. Musíme být na špičkách a být nachystaní na konec,“ povídal kapitán týmu Michal Trávník po úterním vítězství 2:1 nad Baníkem, kterým Slovácko odvrátilo bezprostřední hrozbu přímého sestupu.
Poté, co prohrálo závěrečných pět zápasů základní části a kleslo na předposlední místo, zvládlo úvodní tři kola nadstavby s bravurou a ziskem sedmi bodů.
„Tím, že jsme se v Teplicích dokázali vrátit do utkání, se to zlomilo. Na Dukle i s Baníkem jsme vyhráli zaslouženě,“ těší Trávníka, že herní progres se promítá i do lepších výsledků.
„Byl jsem klidný, z mužstva jsem cítil velkou touhu a tentokrát i kvalitu v útoku i v obraně,“ chválil tým trenér Slovácka Roman Skuhravý po výhře nad Ostravou.
Odvážný a aktivní styl hry nese ve finále soutěže bohaté bodové ovoce.
„Jakým způsobem jsme to pojistili na 2:0... To jsou situace, které se v naší hře objevují častěji, za což jsem hodně rád,“ ocenil Skuhravý kombinaci na jeden dotek jako vystřiženou z Ligy mistrů, po které zvyšoval Ouanda prudkou ránou z úhlu pod břevno na 2:0.
Zlín krajskému rivalovi nepomohl
Jedinou kaňkou podařeného úterního slováckého večera byl výsledek z nedalekého Zlína, který ale Slovácko nemohlo ovlivnit. Vítězství Teplic na Letné znamená, že Trávník a spol. přišli o poslední zbytky naděje na přímou záchranu.
„Věděli jsme, že teoreticky to jde, ale prakticky ne. Teplice jsou dobré mužstvo a pohlídaly si to,“ prohodil Skuhravý.
Teď půjde o to, aby Slovácko udrželo 14. místo, které skýtá v baráži výhodu domácího prostředí v odvetě. S kým se v ní střetne, se dozví nejpozději příští víkend. Momentálně by se utkalo s ambiciózním Artisem Brno, ve hře je i Táborsko.
„Potencionální soupeře sleduji už asi měsíc. O Táborsku a Artisu vím úplně všechno, vnímám i rozhovory po zápasech. Nachystáme se na ně. Naše práce skončí, až budeme mít vstupenku do dalšího ročníku první ligy,“ shrnul Skuhravý, který teď bude ladit tým na rozhodující dvě střetnutí sezony.
„Máme možnost se na baráž nachystat – zdravotně, kondičně, rotací hráčů,“ nastínil před sobotním domácím pokračování s Mladou Boleslaví od 17 hodin. Konec nadstavby pak obstará krajské derby ve Zlíně.
„Trenér nás nenechá vydechnout,“ míní Trávník, který klíčové úterní vítězství odšpuntoval parádní ránou do šibenice zpoza vápna.
Symbolicky se trefil do stejného místa brány takřka po roce a jen o minutu později než v domácím vítězném zápase s Duklou, kterým se tehdy Slovácko v lize definitivně zachránilo. „Vzpomněl jsem si na to. Kluci mi to hned připomínali,“ usmíval se Trávník.