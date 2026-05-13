Chance Liga 2025/2026

Radost i smutek na Slovácku. Přímo už sestoupit nemůže, ale ani se zachránit

Petr Fojtík
  11:50
Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o prvoligovou existenci v baráži.
Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání proti Baníku Ostrava. | foto: ČTK

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání proti Baníku Ostrava. | foto: ČTK

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka na míči v zápase proti Baníku Ostrava.
Marek Havlík (Slovácko) v souboji s Karlem Pojezným z Baníku Ostrava.
Adonija Ouanda slaví druhý gól Slovácka v 56. minutě utkání proti Baníku...
Slovácký záložník Michal Trávník (vlevo) se snaží hrát míč před Pavlem...
„Nějaká úleva to je, ale pořád můžeme spadnout. Musíme být na špičkách a být nachystaní na konec,“ povídal kapitán týmu Michal Trávník po úterním vítězství 2:1 nad Baníkem, kterým Slovácko odvrátilo bezprostřední hrozbu přímého sestupu.

Poté, co prohrálo závěrečných pět zápasů základní části a kleslo na předposlední místo, zvládlo úvodní tři kola nadstavby s bravurou a ziskem sedmi bodů.

„Tím, že jsme se v Teplicích dokázali vrátit do utkání, se to zlomilo. Na Dukle i s Baníkem jsme vyhráli zaslouženě,“ těší Trávníka, že herní progres se promítá i do lepších výsledků.

„Byl jsem klidný, z mužstva jsem cítil velkou touhu a tentokrát i kvalitu v útoku i v obraně,“ chválil tým trenér Slovácka Roman Skuhravý po výhře nad Ostravou.

Odvážný a aktivní styl hry nese ve finále soutěže bohaté bodové ovoce.

„Jakým způsobem jsme to pojistili na 2:0... To jsou situace, které se v naší hře objevují častěji, za což jsem hodně rád,“ ocenil Skuhravý kombinaci na jeden dotek jako vystřiženou z Ligy mistrů, po které zvyšoval Ouanda prudkou ránou z úhlu pod břevno na 2:0.

Jedinou kaňkou podařeného úterního slováckého večera byl výsledek z nedalekého Zlína, který ale Slovácko nemohlo ovlivnit. Vítězství Teplic na Letné znamená, že Trávník a spol. přišli o poslední zbytky naděje na přímou záchranu.

„Věděli jsme, že teoreticky to jde, ale prakticky ne. Teplice jsou dobré mužstvo a pohlídaly si to,“ prohodil Skuhravý.

Teď půjde o to, aby Slovácko udrželo 14. místo, které skýtá v baráži výhodu domácího prostředí v odvetě. S kým se v ní střetne, se dozví nejpozději příští víkend. Momentálně by se utkalo s ambiciózním Artisem Brno, ve hře je i Táborsko.

„Potencionální soupeře sleduji už asi měsíc. O Táborsku a Artisu vím úplně všechno, vnímám i rozhovory po zápasech. Nachystáme se na ně. Naše práce skončí, až budeme mít vstupenku do dalšího ročníku první ligy,“ shrnul Skuhravý, který teď bude ladit tým na rozhodující dvě střetnutí sezony.

„Máme možnost se na baráž nachystat – zdravotně, kondičně, rotací hráčů,“ nastínil před sobotním domácím pokračování s Mladou Boleslaví od 17 hodin. Konec nadstavby pak obstará krajské derby ve Zlíně.

„Trenér nás nenechá vydechnout,“ míní Trávník, který klíčové úterní vítězství odšpuntoval parádní ránou do šibenice zpoza vápna.

Symbolicky se trefil do stejného místa brány takřka po roce a jen o minutu později než v domácím vítězném zápase s Duklou, kterým se tehdy Slovácko v lize definitivně zachránilo. „Vzpomněl jsem si na to. Kluci mi to hned připomínali,“ usmíval se Trávník.

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 32 22 8 2 65:27 74
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěrech sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?" Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od...

12. května 2026  22:15

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu....

12. května 2026  21:03

