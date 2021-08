Nemůžeme si dovolit mít tolik hráčů, říká sportovní ředitel Slovácka

„Probíráme to. Je to blbá věc. Nepříjemné,“ ví sportovní ředitel klubu Veliče Šumulikoski.

Před nedělním domácím zápasem proti nováčkovi z Hradce Králové zůstávají v Uherském Hradišti v klidu. Proč by také ne, když vyhráli dva ze tří duelů.

„Ale pokud by se disciplína nezlepšila, museli bychom to začít řešit razantněji,“ naznačil bývalý kapitán Slovácka.

10 žlutých karet dostali hráči Slovácka v úvodních třech ligových kolech. 2 červené viděli útočník Cicilia a stoper Hofmann. Ba

Hra v oslabení stojí mužstvo nejen fyzické síly, ale také body. V Plzni, kde hrálo celý druhý poločas bez vyloučeného stopera Hofmanna, nechalo všechny tři. V dlouhém oslabení neodolalo tlaku Viktorie a ztratilo nejen vedení, ale také neporazitelnost v nové ligové sezoně.

„Podle mě to bylo přísné vyloučení, ale pramenilo z toho, jak jsme hráli špatně. Nesbírali jsme odražené míče, prohrávali souboje, neudrželi balon. Od začátku jsme měli špatný přístup. Takhle se nemůžeme prezentovat,“ shrnul Svědík bojácný výkon svého celku za západě Čech.

Rozhodčí Pavel Julínek změnil žlutou barvu karty v červenou až po intervenci VAR, který má napravovat zjevná pochybení hlavního. A to podle Šumulikoskiho nebyl adekvátní případ.

„Odehrál jsem spoustu zápasů a v každém najdu takové červené fauly čtyři. Za mě to byl zákrok na žlutou. Nebyl v něm úmysl. Ba Lou si stáhl balon, Hofmann ho trefil do stehna. Navíc se to stalo na půlce. Pokud měl někdo dostat červenou, pak Divíšek, když v závěru ve frustraci sundal u lajny Loua,“ zmínil Šumulikoski kosu hostujícího beka, jenž vyvázl se žlutým napomenutím. Hofmann je druhým slováckým hříšníkem sezony. Napodobil Rigina Ciciliu, jehož Svědík za červený zákrok v Liberci z úvodního kola vyplísnil více než Hofmanna.

„Nesmyslný faul, kterým zbytečně oslabil mančaft nejen v zápase, ale také tím, že jsme museli vydat více sil před odvetou Konferenční ligy,“ podotkl Svědík.

Ty pak Slovácku možná chyběly v prodloužení druhého duelu s Lokomotivem Plovdiv, s nímž vypadlo v penaltové loterii.

Nadprůměrný počet inkasovaných karet se táhne se Slováckem delší dobu. I v loňské, historicky nejúspěšnější sezoně klubu v lize patřilo mezi nejtrestanější mužstva (76 ŽK, 4 ČK).

„Jsou věci, které plynou ze hry. Nedisciplinovanosti, které jsou trestané finančně. Velká část karet je ale zbytečných, pramení z neopatrnosti, naivity. Faulujeme, i když nemusíme. Nezastavíme pohyb,“ komentoval Svědík na jaře zvýšený počet karet.

Ani ve čtvrtém kole tak Slovácko nenastoupí ve stejné zahajovací sestavě jako v předešlém zápase. Na hostování do druholigového Vyškova mezitím zamířil Srubek, jenž následoval Rezka s Kubalou (oba Hradec Králové). A tím zeštíhlování kádru Slovácka nekončí.

„Po vypadnutí z Konferenční ligy si nemůžeme dovolit mít tolik hráčů. Někdo bude muset opustit loď,“ nastínil Šumulikoski.

Nahnuté to má Cicilia, nad jehož výkony vyjádřil Svědík opakovaně nespokojenost. Od svého loňského příchodu do Hradiště se zmohl pouze na tři ligové trefy.

„Začátek měl výborný, pak se zranil a je otázka, jestli chce, nebo nechce. Je to na něm,“ prohodil Šumulikoski.

A červená karta rodákovi z Curacaa nepomohla.