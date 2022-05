Slovácko chce pohárový triumf ještě zhodnotit. Kádr se změní

Až dozní opojení z největšího úspěchu v dějinách klubu, musí si na Slovácku zase obléknout montérky, aby nedopadli jako loni, kdy v předkole Konferenční ligy ztroskotali hned s prvním soupeřem.

UEFA Konferenční liga, nebo Evropská?

Zatímco loni začínalo Slovácko letní kvalifikaci ve druhém předkole s bulharským Lokomotivem Plovdiv, vítězství v MOL Cupu ho vystřelilo do třetího předkola.

Za účast tehdy inkasovalo od UEFA 350 tisíc eur, teď mu přistane na účtu minimálně o 200 tisíc více; při aktuálním kurzu bezmála 14 milionů korun.

Může to být ale mnohem více, pokud by se Slovácko přesunulo do štědřeji honorované Evropské ligy. Nutnou podmínkou je, aby Feyenoord Rotterdam, který se už z domácí soutěže kvalifikoval do Ligy mistrů, zdolal za týden ve finále Konferenční ligy AS Řím.

Fanynka Slovácka sleduje na stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti finále poháru se Spartou.

Pak by Slovácku k účasti ve skupinové fázi stačil v létě „jen“ jeden postup. Poražený z play off Evropské ligy má totiž zajištěnou skupinu Konferenční ligy. Soupeře se dozví 18. července, kdy se losuje třetí předkolo obou soutěží.

Atraktivní jména v osudí se rýsují už teď – švýcarské Lugano, belgický Anderlecht Brusel, skotský Dundee United nebo nizozemské Twente Enschede. Hrát se bude 4. a 11. srpna, týden po startu české ligy.

„Času na přípravu budeme mít dost,“ pochvaluje si Svědík, který svolal hráče k jejímu zahájení na 13. července.

Trenér Svědík bude pravděpodobně pokračovat

Ve Slovácku má smlouvu ještě na příští sezonu, přesto se fotbalovým zákulisím nesly před odloženým finále zvěsti o Svědíkově pikantním přesunu na pražskou Letnou.

„Je to čirá spekulace,“ ohradil se kouč na předzápasové tiskové konferenci. Téma svého setrvání v Uherském Hradiště pak rozvedl po vítězném finále.

Fotbalisté Slovácka slaví historické vítězství v domácím poháru. Ve finále na vlastním stadionu skolili pražskou Spartu. Na snímku je s pohárem trenér Martin Svědík.

„Mám nachystanou přípravu, vytipované posily. Pokud se nestane nic zásadního, budu pokračovat ve Slovácku. Ale samozřejmě se můžou stát nějaké věci,“ nechal si přece jen otevřená dvířka k případnému odchodu.

Případný zájemce by ho ovšem musel vyplatit z kontraktu, jako to udělalo Slovácko v listopadu 2018, když ho za dva miliony korun vykoupilo z Jihlavy.

Bez ohledu na pohárový triumf je už teď Svědík historicky nejúspěšnějším trenérem Slovácka – v lize odkoučoval nejvíce zápasů (121) a zaznamenal i suverénně nejvíce výher (60). Daleko za ním je Svatopluk Habanec (43).

Odchází kanonýr Jurečka

Už když po podzimní gólové erupci odmítl Václav Jurečka parafovat novou smlouvu, bylo jasné, že po loňské ztrátě Jana Klimenta budou v Hradišti znovu hledat dvouciferného kanonýra. Mohl by se jím stát Rigino Cicilia, který se ukáznil a šesti góly naznačil svoje možnosti.

Václav Jurečka ze Slovácka slaví jeden ze svých gólů proti Baníku Ostrava.

A co další změny? „Nevíme, co Sadílek,“ zmínil Svědík motor záložní řady, o něhož prý stojí kromě Sparty i Ostrava. „Nejde jen o to nahradit tyhle hráče, ale přivést další, abychom vytvořili konkurenceschopný tým,“ přeje si trenér.

Hostování z Liberce končí brankářské jedničce Nguyenovi, Svědík věří, že klub uplatní opci. Pokračovat mají mazáci Kadlec, Petržela i duše zálohy Havlík.

Mužstvo potřebuje omladit

Šest třicátníků v základní sestavě finálového zápasu, nejvyšší věkový průměr v celé lize (29,6). Ve Slovácku vědí, že potřebují obrátit trend stárnutí mužstva. Pokud možno co nejdříve.

„Pokud bychom to neudělali, budeme stagnovat, možná držet výkonnost, ale určitě ne růst,“ uvědomuje si Svědík. „Musíme tak koukat na ročníky hráčů a zdvojit posty. K jednomu zkušenějšímu mít jednoho mladšího, ale kvalitního.“

Hrajeme Konferenční ligu, možná Evropskou. Nechci, aby to dopadlo jako loni.