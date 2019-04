Koč Slovácka: Někteří hráči by si měli uvědomit, že hrajeme o záchranu

„Někteří hráči by si měli uvědomit, že hrajeme o záchranu,“ zdvihl varovně prst trenér Martin Svědík. „Takto se k utkání nepřistupuje.“ Nervozita a mobilizace jsou ve Slovácku na místě, tým totiž v posledních pěti kolech bral body jen zásluhou pěti remíz.

„Dnes to od nás byla bída. Osobně to koušu těžko, nesnáším porážky. Je to velká komplikace, byl to pro nás hodně důležitý zápas a musím říct, že od začátku to z naší strany nevypadalo dobře,“ připomněl kapitán Vlastimil Daníček, že v Teplicích bylo brzy po zápase.

Nejprve 9. minuta a gól Hory po strašidelném kiksu brankáře Matouše Trmala, který vyběhl k autové čáře a Horovi namazal, ten trefil opuštěnou branku.

„Moje chyba nás bohužel stála zápas, klukům jsem to pokazil,“ nezastíral dvacetiletý Trmal. „Teď už se nedá nic dělat. Je pro mě čest, že můžu chytat, žádný jiný tak mladý gólman teď v lize není, ale měl bych chytat líp.“

Souhrn 26. ligového kola

Pak přišla 15. minuta a gól ještě na podzim slováckého Kuchty po povedené kombinaci, zaváhání stopera Kadlece a křížném zakončení. „Věděli jsme, že jsou silní v začátcích, ale velmi jsme jim to usnadnili. Udělali jsme si to sami, dva góly dali z našich chyb a z prvních dvou střel,“ štvalo Daníčka.

„Chtěli jsme být aktivní, napadat stopery i brankáře Trmala, což se povedlo při první brance. Druhý gól, to byla nacvičená situace,“ tvrdil teplický kouč Stanislav Hejkal, nadšený z formy desetigólového Jakuba Hory.

Takový střelecký tahoun nyní Slovácku chybí. Také proto si tým na severu Čech vytvořil jen jednu šanci. Na konci první půle nezvládl Sadílek sólo proti domácímu brankáři.

„Teplice vyhrály zaslouženě, rozhodly zápas v první čtvrthodince, pak se nedělo nic zásadního. My jsme do rázu utkání nepřispěli vůbec ničím. Když už jsme se dostali do pološance nebo šance, řešení musí být jiné,“ poznamenal slovácký trenér Svědík. „Nechtěl bych zabřednout do detailnějšího hodnocení. Musíme se z toho velmi rychle vzpamatovat, vzít si k srdci, že tak slabý výkon se nesmí opakovat,“ doplnil.