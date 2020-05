Málokdo tuší, co nás čeká, říká Navrátil před restartem ligy

Pouze jednotky fanoušků sledovaly zpoza plotu staroměstského stadionu Širůch první přípravné utkání fotbalistů Slovácka před restartem ligy. V zápase proti druholigovému Prostějovu patřil na hřišti mezi nejvýraznější hráče záložník Jan Navrátil.



„Škoda, že jenom díky vlasům,“ směje se třicetiletý záložník. Ve skutečnosti na sebe drobný tmavovlasý hráč, který překvapil odbarvením na blond, upozornil i fotbalovými dovednostmi. Na výhře 4:1 se Navrátil podílel gólem, po jeho střele, kterou zastavila ruka protihráče, navíc Slovácko kopalo penaltu.

Přesvědčivé vítězství napovídá, že jste po dlouhé pauze byli hodně natěšení zase si zahrát zápas. Je to tak?

Byli, ale byli jsme i hodně unavení. Možná jsme to zvládli až nad očekávání, protože únava byla fakt velká. Ale výsledek je dobrý. Myslím, že nám pomohl vstup do zápasu, snad ve druhé minutě jsme dali gól. Pak už to pro nás bylo lepší.

Jak vlastně došlo k tomu, že jste zničehonic změnil svou vizáž?

K tomu jsem se vyhecoval jen já sám, protože se mi to vždycky líbilo a chtěl jsem to zkusit. Řekl jsem si, že když je teď ta karanténa, moc lidí mě neuvidí. Až mi barevné vlasy odrostou, zase je shodím.

Jaké jsou reakce okolí?

Myslím, že v pohodě. Většina to hodnotila kladně a ti, kterým se to nelíbilo, nic neříkali. (směje se) Od spoluhráčů jste si ale musel vyslechnout hodně vtípků.

Získal jste i novou přezdívku?

Tu raději ani nebudu říkat... To víte, že si ze mě dělají srandu. Ale s tím jsem do toho i šel. Samozřejmě to byl pro kluky šok, když jsem s takovými vlasy přijel poprvé na trénink. Nikdo to nečekal.

Hned v prvním přípravném zápase s novou hlavou jste dal gól. Neděsí se vaše přítelkyně, že pokud vám to tak půjde dál, už vám zůstane?

To ne. Přítelkyně ví, že i když se mi to líbilo, neplánuju to mít na dlouho. Pak třeba až za nějakou dobu.

Nejste pověrčivý?

Je pravda, že jestli dám gól i v úterním druhém přípravném zápase, tak už tu barvu budu muset nosit na hlavě až do konce kariéry. (směje se) Ne, opravdu to vůbec neřeším. Pověrčivý nejsem.

Na ligovou trefu čekáte už víc než rok a půl, přitom šance míváte pravidelně. Nespoléháte na to, že teď liga v komornějším prostředí bude trošku jinou soutěží, která by vám třeba mohla sedět?

To nevím. Já raději hraju před lidmi, víc mě to vyhecuje než fotbal před prázdnými tribunami. A kdyby se mi gól náhodou povedl, myslím, že to určitě nebude tím, že bychom hráli bez diváků. A naopak bych ohromně chtěl skórovat před plným stadionem, protože vnímám, že mi gól velké množství lidí přeje. Bylo by krásné dát třeba vítězný gól na konci zápasu, to bychom si všichni náramně užili.

Těšíte se vůbec na ligu i za podmínek, jaké mají panovat?

Jednoznačně. Pořád je to liga. Bude to mít náboj, hrajeme o umístění v tabulce, to nás žene dopředu. Zároveň chápeme, že teď na začátku nějaká opatření musí být. A uvidíme, jak to bude dál. Třeba se postupem času dočkáme rozvolnění a lidé v této sezoně ještě budou moct přijít.

Do ligy vstoupíte příští úterý domácím zápasem s Olomoucí, odkud pocházíte. Tradičnímu moravskému souboji bude atmosféra chybět, že?

Je to velká škoda, města jsou kousek od sebe, určitě by byla dobrá kulisa. Ale nedá se nic dělat. Musíme hrát tak, abychom zápas úspěšně zvládli.

Zbytek sezony se bude hrát ve zběsilém tempu, kdy bude minimum času na regeneraci. Budete mít dost sil?

Všechny týmy to mají stejné. Samozřejmě někde mají širší kádr a můžou sestavu víc měnit. Bude to náročné, ale ne nezvládnutelné.

Umíte si představit, jaký režim vás čeká při dvou duelech týdně?

To asi tuší málokdo. Čekám, že to bude jízda, máme před sebou dost zápasů v krátkém čase. Každý si říká, že to zvládneme, osobně si to taky myslím, jsme na to trénovaní. Ale nebude sranda držet v zápasech stále náš náročný styl. Když ale každý přistoupí zodpovědně k regeneraci, myslím, že to zvládneme.

Společnou regeneraci na stadionu máte stále zakázanou, že?

Je to tak. Každý si nějak musí zajistit svou vlastní regeneraci, jaká mu vyhovuje. Klubové zázemí bohužel využívat nemůžeme. Na druhou stranu si každý může doma napustit studenou vodu. A to je podle mě ta nejlepší regenerace.

Předpokládám, že kouč Martin Svědík je zárukou, že natrénováno máte hodně.

O tom nepochybujte. (směje se) Teď máme za sebou přípravu, která byla kratší, ale o to náročnější. My se určitě nebudeme moct vymlouvat na to, že nám chybějí fyzické síly.