Slovácko odhalilo cíle. Ekonomická stabilizace a pravidelná účast v pohárech

Přesto se nepovedlo fotbalovému Slovácku po historicky nejúspěšnější sezoně vyšperkované ziskem MOL Cupu zabránit odchodům opor anebo je adekvátně nahradit.

„Jsem zklamaný, že jsme nedokázali udržet kluky, kterým končily smlouvy,“ vypíchl na předsezonní tiskové konferenci výkonný ředitel klubu Petr Pojezný dvojici útočníků Cicilia–Jurečka. Do Sparty pak přestoupil motor zálohy Lukáš Sadílek. „Je to pro nás obrovská zkušenost, určité věci se musí předvídat. A není to jen o penězích,“ zmínil Pojezný, že sportovními úspěchy z posledních dvou sezon Slovácko předběhlo rozvoj ve všech ostatních oblastech. Ekonomickými možnostmi i zázemím patří hradišťský klub v tuzemské lize do průměru.

„Není snadné přivést do našeho prostředí kvalitní české hráče. A to nemluvím o zahraničních. Tam jsme prakticky nekonkurenceschopní. V porovnání s tím, jaké jsme měli podmínky na soustředění ve Slovinsku, jsou ty naše až trapné,“ nebral si Pojezný servítky.

Co přinese nedávný vstup skupiny Solar Global do klubu, se ukáže. Vše je čerstvé. Dosavadní stoprocentní vlastník Slovácka Zdeněk Zemek převedl polovinu akcií klubu do rukou nového spolumajitele, zakladatel společnosti Vítězslav Skopal byl mezitím zvolen předsedou představenstva 1. FC Slovácko.

„Naším cílem je, abychom hráli stabilně v horní části ligové tabulky, aby evropské poháry nebyly jenom náhoda, ale aby se staly běžnou součástí každodenního života klubu,“ přeje si Zemek.

„Prvotní bude jeho ekonomická stabilizace,“ doplnil Skopal, který stejně jako Zemek žije v regionu.

Pojezný sází na to, že vstup nového akcionáře přinese do klubu další pozitivní energii.

„Pro začátek je to povzbuzení, doktor Zemek v tom nebude po patnácti letech sám,“ uvedl Pojezný. Slovácko a jeho trenér Martin Svědík si ale zatím musí vystačit s tím, co momentálně mají.

„Jsem zklamaný, že se nám nepovedlo poučit z minulého roku. Máme větší šanci se dostat v pohárech dál než loni, ale odcházející hráče jsme nenahradili,“ povzdechl si Svědík.

Zatímco před rokem se Slovácko loučilo se slabší Konferenční ligou už ve 2. kole, letos rozehraje poháry příští čtvrtek až ve 3. předkole Evropské ligy. A pokud by z ní vypadlo, bude mít ještě druhou příležitost postoupit do skupiny Konferenční ligy.

„K optimální výkonnosti máme ještě daleko, což souvisí se změnami v týmu,“ pronesl Svědík, přestože mužstvo mělo v přípravě pěknou bilanci 6 vítězství a 2 remíz. „Bota nás pálí hlavně v ofenzivě. Hodil by se nám rychlostní útočník a zkušený hráč do zálohy. Věřím, že kádr ještě není uzavřený,“ doufá Svědík.

Odchodem univerzálního kanonýra Jurečky, bijce Cicilii a neúnavného dříče Sadílka přišlo Slovácko o 26 ligových branek z minulé sezony, nepočítaje 6 asistencí.

Přestupy v lize léto 2022

„Jsme někde jinde než Plzeň nebo pražská S, kam chodí lídři, kteří jsou rozehraní. My bereme hráče po skončení smlouvy, kteří předtím kolikrát nehráli. Na adaptaci tak potřebují delší čas, který ale nemáme,“ shrnul Svědík.

Z pětice nových hráčů okamžitě zapadl jen střední záložník Trávník, který se do Slovácka vrátil po sedmi letech.

„Je vidět, že má ke klubu kladný vztah. Každým zápasem se zvedá, bude platnou posilou,“ je přesvědčený Svědík.

Radost mu dělá také Doski, irácký záložník se zkušenostmi s německým a rakouským fotbalem se dostal na hranu základní sestavy.

„Má správné návyky, dobré věci v ofenzivě i defenzivě,“ pochválil Svědík exotickou akvizici.

Mnohem více čeká od Sinjavského, Brandnera i Kozáka. Zároveň vnímá, že útok těžko potáhne 19letý Vecheta.

„Mužstvu v posledních zápasech moc nepomohli. Snad si to vezmou k srdci a jejich výkony a koncentrace bude daleko větší.“

Třeba v sobotní ligové premiéře na hřišti brněnského nováčka.