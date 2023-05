Slovácko bez Evropy? Šance, že by potřetí za sebou prošlo pohárů, je malá

Za jiných okolností by bezbrankovou remízu se Spartou, která v Hradišti slavila mistrovský titul, možná bral. V kombinaci s vítězstvím Bohemians v Plzni však odsunula slovácké šance na evropské poháry do teoretické roviny.

„Naděje je menší, než byla před zápasem se Spartou. Jsou lehčí úkoly než vyhrát na Slavii, ale v našich silách to je,“ je přesvědčený kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Ve skupině o titul ani jednou neprohrálo, ale také ani nezvítězilo.

„Zkazili jsme si to jinde než v nadstavbě,“ poznamenal Svědík. „Rozjeli jsme špatně podzim. Domácí porážky s Libercem, Jabloncem, Bohemkou byly základem toho, že jsme to museli na jaře dohánět.“

Slovácko musí mrzet také nepříznivá bilance s Bohemians, ze tří vzájemných duelů získalo jen bod za bezgólovou plichtu z posledního střetnutí v nadstavbě. „Škoda 0:0 na Bohemce, proti Spartě také. Že nevyhrajeme o jeden gól. To pak dělá ten rozdíl,“ uvědomuje si Kadlec.

Neplodnou koncovku vypíchl po zápase se Spartou také Svědík.

„Měli jsme velmi dobré pasáže, ale umíráme na posledních 20 metrech. Kvalitou centrovaných míčů, kvalitou střelby, kvalitou rozhodování. Potvrdilo se, proč máme málo vstřelených branek a proč jsme nedosáhli ještě výše,“ prohlásil Svědík.

Z šesti účastníků nadstavby o titul dalo Slovácko jasně nejméně branek (40), ostatní týmy se přehouply před padesátku.

„Když nám to nejde v ofenzívě, musíme se o to více soustředit na obrannou fází. Jenže další naše bolestí jsou inkasované góly ze standardek,“ doplnil Svědík.

Ať už ale závěrečné kolo dopadne jakkoliv, budou v Uherském Hradišti hodnotit právě končící sezonu kladně. „Byla zase jednou z nejúspěšnějších v historii Slovácka. Probojovali jsme se do nejlepší šestky,“ připomněl Kadlec, že Slovácko po dvou čtvrtých místech skončí nejhůře páté. „Hráli jsme poháry. Spousta hráčů si vyzkoušela, co nikdy nezažila,“ zmínil kapitán premiérovou účast v hlavní fázi evropské soutěže.

„Kdyby to s pohárem nevyšlo, mrzelo by to, když už jsme tak blízko,“ přiznal Svědík. „I tak jsme ale sezonu odehráli se ctí. Klobouk dolů, jak jsme se z toho po podzimu dostali,“ dává kredit mužstvu, které se ve finiši jara pere s únavou z náročné sezony a absencemi klíčových hráčů.

Proti Spartě scházeli Reinberk, Petržela, Trávník, jen část utkání zvládl nedoléčený Daníček.

„Spartě také chyběli hráči, ale pro nás je to větší zásah,“ řekl Svědík, který vnímá slovácká specifika při tvorbě kádru, ovlivněná nejen finančními možnosti v porovnání se špičkou.

„Hrají tady starší kluci, kteří mají vztah ke klubu. Pro nás je těžké je obměňovat. Proto je dál podepisujeme. Víme, že sem neseženem větší kvalitu. Tihle kluci za Slovácko dýchají a je třeba to zohlednit a ocenit. Ale když s nimi hrajete pět roků, musí jít kvalita kádru zákonitě dolů. Bude jen na nás, jak se nám povede to zastavit, jak se povede posílit, hlavně směrem do ofenzivy,“ myslí Svědík už na příští ročník.