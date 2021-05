Slovácko se kvůli Evropě nezblázní. Chce Trávníka a mírně vyšší rozpočet

„Je logické, že kádr bude širší. Možnosti budou větší, budeme zajímavější, ale věci musí mít smysl. Nebudeme bláznit,“ říká výkonný ředitel Slovácka Petr Pojezný, jenž je prodlouženou rukou majitele klubu Zdeňka Zemka.

MF DNES zmapovala, jak se historický postup do evropských pohárů promítne do dění klubu, jehož předchůdce se ještě v barvách Synotu a na starém stadionu na Širůchu mihl před 19 lety v dávno neexistujícím Intertoto Cupu.

Rozpočet vzroste jen mírně

Přestože miliardář Zdeněk Zemek čelí obžalobě z pokusu o podvod v souvislosti se svou solární elektrárnou v Chomutově a kvůli zdravotním problémům se stáhl do ústraní, Slovácko nestrádá. Navzdory koronavirové krizi hospodaří klub ročně s částkou 100 milionů korun, přičemž na A-tým připadají přibližně tři pětiny.

„Postupem do evropských pohárů se rozpočet nijak zásadně nezmění,“ pronesl Pojezný, který se včera osobně sešel se Zemkem, aby probrali strategii, s jakou Slovácko půjde do Evropy.

Kapitán Slovácka Michal Kadlec (vpravo)

Klubové pokladně pomůžou odměny od Evropské federace, jejich přesná výše zatím není známá. Měla by se ale blížit částkám, které kluby inkasovaly v posledním ročníku Evropské ligy. Slovácko by tak za postup do druhého předkola získalo 260 tisíc eur.

„Za to moc hráčů nekoupíme,“ prohodil Pojezný. Zajímavá je až suma za postup do skupiny, ta činila téměř 75 milionů korun.

Zůstane trenér Svědík?

Je hlavním architektem sportovního vzestupu Slovácka. Bezprostředně po sobotním utkání s Bohemians však trenér Martin Svědík nepotvrdil, že bude koučovat tým také v konferenční lize.

Slovácko v Evropské konferenční lize UEFA Slovácko bude nasazené do druhého ze čtyř předkol. Los se uskuteční 16. června, první duel se odehraje 22. července, odveta 29. července. Devadesát týmů bude před losem rozděleno na nasazené a nenasazené podle klubového koeficientu. Před Slováckem je momentálně devatenáct mužstev. Mezi známými účastníky druhého kola jsou například švýcarská Basilej, řecký AEK Atény, srbský Partizan Bělehrad, běloruský Borisov, norský Rosenborg, skotský Aberdeen nebo turecký Trabzonspor.

„Je předčasné se o tom bavit. Chci dojet tuhle sezonu a pak se uvidí. Klub musí být na poháry po všech stránkách připravený. Bude to chtít maximální úsilí. Pro regionální mužstvo jako my, to nebude jednoduché,“ zdůraznil Svědík.

Je otázkou, kam by progresivní kouč zamířil. Místa v týmech, kde by si trenérsky polepšil, jsou v české lize obsazená.

I proto v Uherském Hradišti věří, že dodrží smlouvu, kterou loni prodloužil až do léta 2023.

„Trenér Svědík je pro nás číslo jedna. Jsem přesvědčený, že chce zůstat tady a udělat klub ještě větší, než byl doteď,“ řekl manažer prvoligového týmu Veliče Šumulikoski.

Případný zájemce o Svědíkovy služby by navíc musel platit. A výstupní klauzule je mnohem vyšší než dva miliony korun, které Slovácko stál jeho přestup z Jihlavy.

Opory na odchodu

Oba dostali vylepšenou nabídku, ale ani vidina evropských pohárů nepřesvědčila stopera Stanislava Hofmanna a nejlepšího střelce Jana Klimenta, aby pokračovali ve Slovácku.

„Chtějí jít do ciziny. Pokud můžou, ať to zkusí. Nevíme, jaká doba přijde, může nám zlomit vaz. Musíme být nohama na zemi,“ naznačil Šumulikoski, že Slovácko hráče přeplácet nehodlá.

Martin Svědík, trenér fotbalistů Slovácka

Hofmann s Klimentem odejdou zadarmo. Slovácko by mohlo vydělat na perspektivní dvojici záložníků Lukáš Sadílek - Marek Havlík, jimž končí smlouva až za rok.

„Musí přijít adekvátní nabídka. Nevěřím, že odejdou oba, možná jeden. Na stole nic není,“ prozradil Šumulikoski, že v jejich případě zatím není o čem jednat.

Na spadnutí je návrat Trávníka

Už před stvrzením postupu pracovali v Uherském Hradišti na podobě kádru, který by v evropské konkurenci obstál. Minimálně o rok si protáhnou kariéry veteráni Michal Kadlec s Milanem Petrželou.

Gólová radost útočníka Slovácka Jana Klimenta v duelu s Jabloncem.

„Pokud bude sloužit zdraví, nemám problém, aby hráli do čtyřiceti. Oba jsou pořád kvalitní, mladí hráči kolem nich rostou,“ cení si Šumulikoski jejich přínosu.

S návraty svých odchovanců mají ve Slovácku dobré zkušenosti. Dalším v řadě se pravděpodobně stane Michal Trávník, který paběrkuje ve Spartě.

„O Michala stojíme. Můžeme si pomoct oboustranně. Je ještě mladý (26 let), může u nás odehrát rok a půl a pak se ještě prodat,“ nastínil Šumulikoski.

Michal Trávník, sparťanský záložník, během utkání Evropské ligy s Lille.

Další posily? Slovácko hledá obránce a rychlostní hráče na kraj - ideálně ve středním nebo mladším věku. „Chceme hráče s perspektivou,“ připomněl Šumulikoski, že Slovácko má v lize jeden z nejstarších celků a potřebuje ho okysličit. Evropské poháry jsou vítaným impulzem.