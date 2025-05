„Mrzí nás, že jsme to tady neuhráli, ale tento zápas nás do baráže nedostal. Měli jsme předtím spoustu utkání, která jsme mohli zvládnout. Třeba obě s Teplicemi a měli bychom o čtyři body více,“ litoval trenérský bouřlivák, jehož pravděpodobně čekají poslední tři duely na lavičce Dukly.

Výhra by vás bodově dotáhla na Slovácko, pak by rozhodovalo až závěrečné kolo. Jste hodně naštvaný, že jste poločasové vedení 1:0 nepřetavili ve vítězství?

Jsme zklamaní. Zápas jsme dobře rozjeli, v prvním poločase jsme byli lepším týmem. Domácí jsme prakticky do ničeho nepustili a byli jsme odměněni gólem, který soupeře zmrazil. V kabině jsme hráče upozorňovali, že domácí budou určitě střídat a pošlou jednoho útočníka, nakonec přišli dva. Vstup do druhé půlky se nám nepovedl, rychle jsme inkasovali z ničeho.

A pak to jelo, za třináct minut jste prohrávali 1:3.

Hráče jsem upozorňoval, že domácí budou aktivnější, že můžou dát gól, ale že se nesmíme zlomit. Druhý jsme dostali osm minut po prvním a ten rozhodl. Tráva (Trávník) to trefil nádherně od tyčky, nešlo s tím nic dělat. Celkově jsme ale navázali na předchozí zápasy, ve kterých jsme hráli velice dobře.

Pozitivní jste byl i po utkání v kabině?

Bezprostředně po zápase jsme říkal hráčům, aby nedávali hlavu do dlaní. Že se nemusíme za jarní výkony stydět. Prohráli jsme, ale naše kvalita šla hodně nahoru. Střílíme i poměrně dost branek. Můžeme jít se vztyčenou do hlavou do posledních zápasů. Musíme udržet náladu.

Po úvodním kole nadstavby jste ztráceli na Slovácko osm bodů a vaše situace vypadala beznadějně. Pořád jste doufal?

Opakoval jsem hráčům, že pokud je i jen jedno procento šance, tak se o to musíme poprat. Procenta se zvyšovala, jak jsme vyhrávali. Musíme se připravit na poslední zápas s Budějovicemi a pak nás čeká klíčové dvojutkání.

Štěpán Šebrle z Dukly si kryje míč před Giglim Ndefem ze Slovácka.

Ve kterém narazíte na Vyškov, nebo Táborsko. S kým byste hrál raději?

Nevyberete si. Jsou to ošidné zápasy. Ani nevím, jaké byly výsledky druhé ligy, koncentrovali jsme se na Slovácko. Ale kandidáty, kteří jsou na postup, sledujeme. Byli bychom hloupí, kdybychom říkali, že nás to nezajímá.

Co je nového ohledně vaší budoucnosti v Dukle?

Nevím nic. Možná jsem tady s vámi naposledy a budete mít ode mě klid. (úsměv)

Třeba ne. Slovácko bude zřejmě hledat v létě trenéra. Jak by se vám v Hradišti líbilo?

To vám neřeknu. Teď jsem trenér Dukly a budu se snažit poslední tři zápasy odkoučovat se ctí, abychom se zachránili. To je momentálně můj jediný cíl.